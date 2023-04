Marsze wielkanocne to cyniczny pseudopacyfizm

Około 1,5 tys. osób demonstrowało w sobotę w Berlinie w marszu wielkanocnym, nawołując do „światowego rozbrojenia”, wstrzymania dostaw broni na Ukrainę oraz negocjacji i zawieszenia broni. „To pseudopacyfizm” – podkreślili członkowie stowarzyszenia młodzieży ukraińskiej Vitsche, która zorganizowała w Berlinie własną demonstrację, aby przypomnieć, że to Rosja jest oczywistym agresorem w tej wojnie, a Ukraina – ofiarą ataku.

Organizatorzy niemieckich pokojowych marszy wielkanocnych skupili się w tym roku na wojnie w Ukrainie, przekonując, że „musi się ona jak najszybciej zakończyć”. Uczestnicy marszu w Berlinie, pytani przez reportera dpa, opowiadali się za rozpoczęciem negocjacji między Rosją a Ukrainą, wstrzymaniem wszelkich dostawy broni do zaatakowanego kraju, a także zniesieniem sankcji wobec Rosji.

Na transparentach i plakatach w Berlinie widoczne były hasła „Pokój, ogrzewanie, chleb zamiast broni, wojny i śmierci” oraz „NATO agresorem – pokój z Rosją”. Demonstrację zabezpieczało ponad 100 policjantów. Na małej kontrdemonstracji zebrało się około 40 osób – podało dpa.

Ponad 150 osób demonstrowało w obronie Ukrainy pod Bramą Brandenburską.

Dziękujemy wszystkim, którzy demonstrowali z nami o prawdziwy pokój i wolność! Setki uczestników stanęły z nami w obronie trwałego pokoju na Ukrainie i w Europie, który można osiągnąć tylko dzięki zwycięstwu Ukrainy – napisała na Twitterze grupa Vitsche, która zorganizowała to wydarzenie.

W czwartek Vitsche, grupa zrzeszająca ukraińską młodzież mieszkającą w Niemczech, w oświadczeniu opublikowanym na łamach „Berliner Zeitung” skrytykowała stojący za marszami wielkanocnymi „pseudopacyfizm”.

Pragnienie pokoju jest słuszne i zrozumiałe i nikt nie pragnie bardziej pokoju w Ukrainie bardziej od nas, Ukraińców – podkreślili. Ich zdaniem marsze wielkanocne niosą ze sobą „koncepcję pokoju, która robi z ofiar przemocy i wojny sprawców, świadomie ukrywając przy tym rzeczywistych agresorów”.

Zaprzestanie dostaw broni i wynikające z tego brutalne ujarzmienie Ukrainy zostaje tutaj przepoczwarzone w +pacyfistyczne+ zakończenie rosyjskiej wojny napastniczej. Dlatego my, Ukraińcy, musimy zabrać głos – podkreślili działacze Vitsche.

Jak zaznaczyli, minęło 406 dni od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, „a w sercu Europy zaczynają się już drugie święta wielkanocne naznaczone zniszczeniem, torturami i porwaniami”.

Już w ubiegłym roku wielu organizatorom tradycyjnych marszów wielkanocnych na rzecz pokoju i pojednania trudno było potępić oczywistego agresora – Rosję - i jej barbarzyński atak na Ukrainę. Dlatego zorganizowaliśmy również wtedy własny marsz, aby zwrócić uwagę na prawo do samoobrony, które zawsze i wszędzie przysługuje ofiarom przemocy i tortur – dodało Vitsche.

Jak podkreślono w oświadczeniu, w informacjach o tegorocznym berlińskim marszu wielkanocnym „nie ma niestety ani jednego krytycznego słowa o rosyjskiej agresji, która łamie prawo międzynarodowe”. Podobnie jak ani słowem nie wspomniano o „niezliczonych zbrodniach wojennych Rosji, ściganych przez Międzynarodowy Trybunał Karny”, o masowym niszczeniu ukraińskiej infrastruktury cywilnej, systematycznym stosowaniu gwałtów i tortur, egzekucjach bezbronnych cywilów na terytoriach okupowanych czy zorganizowanych przez Rosję porwaniach tysięcy ukraińskich dzieci – wymieniło Vitsche.

O tym nie ma ani jednego słowa. Ale w zamian mówi się, że to zachodnie sankcje i dostawy broni, NATO czy też amerykańska broń nuklearna stoją rzekomo na drodze do pokoju w Ukrainie. Jest to ze strony organizatorów opresyjna zamiana sprawcy w ofiarę – podsumowało Vitsche.

