Prof. Legutko: zadaniem Kościoła jest zadbanie o ciągłość cywilizacji

Czynnikiem, który jest predystynowany do przeciwstawienia się trwającej rewolucji i zadbanie o ciągłość cywilizacji jest Kościół Katolicki - mówi w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Ryszard Legutko

Przyzwyczailiśmy się, że o Kościele często mówi się w schemacie nowożytności: że postęp związany jest z odchodzeniem od religii; zastępowaniem jej jakąś wersją rozcieńczoną, deistyczną, a najlepiej wypartą do odległych zakamarków świadomości. Ten schemat, wciąż bardzo popularny i chętnie wykorzystywany w Polsce przez pewne środowiska do walki z Kościołem i do uzasadniania sekularyzacji, nie wytrzymuje konfrontacji z faktami historycznymi. Wystarczy wyjść poza frazesy, żeby w sposób nieuchronny dojść do wniosku, że schemat ten jest bzdurny - zaznacza.

Przypomina, że chrześcijańska doktryna zakłada, iż otaczający nas świat jest poznawalny rozumowo.

Ma to dalekosiężne konsekwencje. To nie przypadek, że instytucje przeznaczone do systematycznego poznawania świata, gromadzenia i weryfikacji wiedzy - uniwersytety - powstały w czasie rozkwitu chrześcijaństwa, w średniowieczu. Dzięki chrześcijaństwu powstały uniwersytety, jako miejsca szczególnej pielęgnacji umysłu ludzkiego. Było to możliwe dlatego, że religia ta, czerpiąc z antyku, utrwaliła koncepcję człowieka, jako istoty, definiowanej przez umysł; przez dążenie do prawdy i pracę intelektualną - tłumaczy europoseł.

Wskazuje, że uniwersytety razem z zakonami rozpowszechniły model życia opartego na dyscyplinie i dążeniu do wyższego celu poza jednostką.

Rzeczy wielkie osiąga się dzięki dyscyplinie i planowemu dążeniu do celu. Obecnie jednak mamy do czynienia z odchodzeniem od tych założeń. Współczesny człowiek nie tylko zgłupiał, ale także zapominając o wyższej części swojej natury stracił poczucie odpowiedzialności. Chrześcijaństwo mówi o grzechu, ale też o pokucie. W sensie społecznym ma to ogromne pozytywne konsekwencje: jednostki czują się odpowiedzialne za swoje czyny. Teraz jest to odsuwane, jako coś wkurzającego, zakłócającego święty spokój. Powstał cały przemysł wspomagający to wypieranie - ubolewa Ryszard Legutko.

Zdaniem prof. Legutki jesteśmy świadkami rewolucji uderzającej w umysłowe podstawy świata zachodniego.

Jest to rewolucja radykalna. Może nie wszyscy to dostrzegają, ponieważ rewolucjonistami nie są zbuntowane masy, które ze sztandarami idą na barykady, tylko to potężne instytucje. Cały establishment, biurokracja najważniejszych ponadnarodowych instytucji dzisiejszego świata realizuje agendę rewolucyjną. Np. podważanie małżeństwa, jako trwałego związku kobiety i mężczyzny. To jest ogromna rewolucja. Całe nasze życie społeczne opiera się właśnie na tym. Z tego wynika. Związek kobiety i mężczyzny to jest coś, co powala człowiekowi sięgać poza swoje indywidulane życie. Myśleć o swojej egzystencji, odwołując się do tego co było, żeby korzystać z doświadczeń przodków i planować przyszłość z myślą o swoich potomkach - podkreśla.

Jeżeli to odrzucamy, to zmieniamy charakter ludzkiej egzystencji. Konsekwencje tego są trudne do przewidzenia, ale jest jasne, że nie będą dobre. Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to, za co człowiek dotychczas odpowiadał. A może nikt nie będzie już za to odpowiadał? Inny aspekt to obalenie podziału na kobiety i mężczyzn. To jest coś zdumiewającego. Jeszcze niedawno taki pomysł byłby uznany za pomysł człowieka szalonego. A teraz nie tylko nie jest to szalone, ale najpotężniejsze instytucje tego świata ten pomysł narzucają w sposób bardzo brutalny - zwraca uwagę prof. Legutko.