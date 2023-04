Nie tylko węgiel. Polska kopalnia stawia na prąd i ciepło

Jeszcze na wiosnę bieżącego roku Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia planuje rozruch kluczowej instalacji

Będzie ona wykorzystywana do produkcji energii elektryczej oraz energii cieplnej, koniecznej do funkcjonowania kopalni, przy wykorzystaniu metanu kopalnianego jako paliwa do generatorów prądu i ciepła.

Przedsiębiorcy coraz częściej będą myśleli o inwestycjach, zmierzających do tego, aby samemu produkować prąd. Będzie się także rozwijać geotermia, gdzie koszty wejścia są wysokie, ale później eksploatacja pozostaje tania - tłumaczy w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski. Wybudowaliśmy również pierwsze trzy stacje fotowoltaiczne, które zasilają urządzenia i systemy kopalni, testujemy innowacyjne wiatraki, z kierownicami wiatru o mocy 40kW. Podobne rozwiązania zasilają też siedzibę grupy w Katowicach. Szacujemy, że już w roku 2024 ponad 80 procent energii elektrycznej zużywanej przez naszą grupę będzie pochodziło z autoprodukcji. Na ten cel wydamy łącznie ponad 60 mln złotych - dodaje.

Cały wywiad jest dostępny na portalu wnp.pl.

wnp/KG