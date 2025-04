Rząd Tuska wiąże Polsce kamień z długów

W tych dniach GUS podał wstępne dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2024 roku, liczonego metodą unijną ESA 2010, z których wynika, że są one znacznie gorsze, niż te, które zakładano w budżecie państwa na rok poprzedni – zauważa ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB, był aż o 2 pp wyższy niż planowano, wyniósł aż 6,6 proc. (w budżecie przyjęto ,ze wyniesie 4,6 proc. PKB), a dług publiczny o blisko 1pp wyższy niż planowano i wyniósł 55,3 proc. PKB (w budżecie przyjęto, że wyniesie 54,6 proc. PKB). Co bardzo zaskakujące deficyt ten był porównywalny z tym z roku 2020, kiedy wybuchła pandemia Covid19 i polskie państwo wsparło dodatkowo kwotą blisko 250 mld zł, przedsiębiorców, ratując miejsca pracy i dodatkową kwotą ponad 100 mld zł, system ochrony zdrowia – podkreśla autor wPolityce.pl.

Według tzw. planu budżetowo-strukturalnego przygotowanego przez rząd w październiku poprzedniego roku i zaakceptowanego przez KE i RUE w listopadzie, mimo przewidywanych tam głębokich cięć wydatków budżetowych, dług publiczny będzie rósł aż 61,3 proc. PKB w roku 2027.

To jest najszybszy przyrost długu, tym razem liczonego metodą unijną w relacji do PKB, co więcej po raz pierwszy od momentu wejścia Polski do UE, dług ten przekroczył 60 proc. PKB, czyli przekroczyliśmy kolejne kryterium fiskalne z Maastricht (dług publiczny nie powinien przekraczać 60 proc. PKB)