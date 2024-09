500.000 inteligentnych liczników. Zarządzaj swoim prądem

Tauron Dystrybucja ogłosił przetarg na instalację ponad pół miliona liczników zdalnego odczytu. Jak przekazała rzeczniczka spółki, to kluczowy etap w modernizacji sieci energetycznej, zwiększający efektywność zarządzania infrastrukturą i dostarczania energii. Obecnie spółka zainstalowała już blisko 1,3 miliona takich urządzeń.

Nowe postępowanie zakupowe koncentruje się na wyborze wykonawcy, który zrealizuje kompleksową instalację liczników zdalnego odczytu na całym terenie dystrybucji do końca 2025 roku. Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia pięć części, obejmujących łącznie ponad pół miliona wymian.

Budowa inteligentnej sieci energetycznej

Jak zapewnił w informacji prasowej dyrektor departamentu pomiarów w Tauron Dystrybucji Grzegorz Marek wszystkie urządzenia, które będą instalowane muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone prawnie w zakresie ochrony danych klientów oraz ochrony pozyskiwanych danych. „Uniemożliwia to nieuprawnioną wymianę oprogramowania, a dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych jest możliwy wyłącznie po uwierzytelnieniu” – zaznaczył Marek.

Ogłoszenie przetargu na instalację liczników zdalnego odczytu, według spółki, to kolejny krok w budowie inteligentnej sieci energetycznej, która będzie w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom.

„Licznik zdalnego odczytu to dla naszych klientów możliwość bardziej precyzyjnego monitorowania zużycia energii. Dla firmy natomiast korzyścią jest szybsze reagowanie na ewentualne awarie, co pozwala na minimalizację przerw w dostawie zasilania oraz umożliwia analizę jakości energii elektrycznej dostarczanej do klientów” – poinformowała rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucji Renata Szczepaniak.

»» O wynikach i biznesie Grupy Tauron czytaj tutaj:

Tauron od straty do ponadmiliardowego zysku

Tauron od 7 marca z nowym zarządem

Na nic świetne wyniki! Zarząd Tauronu bez absolutorium

Węglowe aktywa coraz mocniej ciążą Tauronowi

2,1 inteligentnych liczników do 2025 roku

Nowe liczniki będą instalowane nie tylko u klientów, którym kończy się termin legalizacji obecnych urządzeń, ale także u nowych odbiorców i prosumentów. Do końca 2025 roku w sieciach Tauron Dystrybucji ma funkcjonować około 2,1 miliona inteligentnych liczników, co oznacza, że ponad 35 proc. klientów firmy zyska dostęp do nowych możliwości efektywnego zarządzania zużyciem energii.

Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Modernizacyjnego, który pochodzi z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 4.7 „Zeroemisyjny system energetyczny Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”.

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania jest również wynikiem nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, która wprowadza obowiązek masowej instalacji liczników zdalnego odczytu do 4 lipca 2031 roku. Tauron Dystrybucja planuje osiągnąć 100 proc. liczników inteligentnych do końca 2030 roku.

Julia Szymańska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Aż 300 tys. kierowców straciło „prawko”. Co się dzieje?

Znane autobusy znów na naszych drogach. Ale się zmieniły!

Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!

»» Rozmowa z dr. Arturem Bartoszewiczem z SGH o nieobliczalnych skutkach Zielonego Ładu na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: