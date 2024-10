Kopalnia Silesia. Akcje w dół o 20 proc. i restrukturyzacja

Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, będące częścią grupy Bumech, ogłosiło przygotowania do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Decyzja wynika przede wszystkim z gwałtownie spadających cen węgla i trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, co doprowadziło do utraty zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań. W efekcie, akcje Bumechu zanotowały spadek o prawie 20 proc. na giełdzie - podsumowuje Parkiet.

Zarząd Bumechu poinformował, że pomimo podejmowanych działań optymalizacyjnych i restrukturyzacji kosztowej, sytuacja finansowa PG Silesia uległa znacznemu pogorszeniu. Jednym z głównych powodów są rosnące koszty operacyjne związane z inflacją oraz destabilizacja rynku węgla spowodowana wojną na Ukrainie, która wpłynęła na ceny surowców i usług.

Dodatkowym czynnikiem była niska efektywność wydobycia – we wrześniu kopalnia zrealizowała jedynie 38 proc. planu, co wynikało z problemów geologicznych na eksploatowanej ścianie wydobywczej.

Trudności te wpłynęły na jakość wydobywanego węgla, zmuszając firmę do obniżenia cen swoich produktów w ostatnich dwóch miesiącach.

parkiet, jb

