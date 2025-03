„Tarcza Wschód” to tylko kolejna akcja PR Tuska

Od paru dni premier Tusk i politycy Platformy odmieniają przez wszystkie przypadki „Tarczę Wschód” i twierdzą, że będzie sztandarowym projektem obronnym Unii Europejskiej. Tyle tylko, że w uchwalonej ostatnio w PE rezolucji dotyczącej obronności UE i w „Białej Księdze” przygotowanej przez KE „Tarczy Wschód”, a także „Bałtyckiej Linii Obrony”, tym obydwu przedsięwzięciom jest poświęcono jedno zdanie. Co więcej w tych dokumentach nie nawet wzmianki na temat ich współfinansowania ze środków europejskich, ani w tej chwili, a nawet w przyszłości, bo w wieloletnim unijnym budżecie na lata 2021-2027, nie ma ani jednego euro na ten cel – wskazuje poseł PiS dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Wczoraj na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli premier Tusk, po raz kolejny zapewniał o jakimś nadzwyczajnym priorytecie dla „Tarczy Wschód”, choć w konkluzjach tego szczytu jest znowu tylko wzmianka o tym projekcie i to w połączeniu ze wspomnianą wyżej „Bałtycką Linią Obrony”. (…) Ale zaledwie 24 godziny później, opublikowano konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej i okazało się, że nie ma w nich żadnych zapisów dotyczących finansowania ze środków unijnych, zarówno Podniebnej Kopuły, jak i Tarczy Wschód. Ba nawet wspierające rząd Donalda Tuska media, takie jak np portal Okopress, czy rozgłośnia RMF FM, po rozmowach z przedstawicielami delegacji z innych krajów, uczestniczących w tym szczycie, napisały że żadnych tego rodzaju ustaleń nie było, wręcz przeciwnie sprzeciwiano się finansowaniu tego rodzaju projektów z funduszy unijnych - zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu **wPolityce.pl.**.

„ Tarcza Wschód” bez realnego finansowania

Także po czwartkowym posiedzeniu RE nie ma żadnych zapewnień, że „Tarcza Wschód” otrzyma jakiekolwiek finansowanie ze środków unijnego budżetu, bo zwyczajnie takich środków tam nie ma. KE wprawdzie podobnie jak w przypadku Funduszu Covidowego, chce teraz pożyczyć na rynkach finansowych 150 mld euro na nowy Fundusz Obronny, ale do tego trzeba zgody 27 państw członkowskich i ich zobowiązania, że wspólnie będą taką pożyczkę gwarantować. Co więcej pomysł na funkcjonowanie Funduszu Obronnego jest identyczny jak w przypadku słynnego KPO, a więc podział środków na koperty narodowe, wg jeszcze nie ustalonych kryteriów, ale dostęp do tych środków, tylko po spełnieniu „kamieni milowych” tym razem związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

Póki co „Tarcza Wschód” jest przede wszystkim projektem RR-owym! - podkreśla autor.

