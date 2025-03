Tusk po cichu wyłącza polski atom

Po tym, jak Niemcy jeszcze podczas rządów Angeli Merkel w 2011 roku zdecydowali o zamknięciu swoich elektrowni atomowych i ostatnie z nich wyłączyli w kwietniu 2023 roku, stało się jasne, że zrobią wszystko, aby w sąsiedniej Polsce ich budowę zablokować za wszelką cenę – wskazuje poseł PiS dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Według harmonogramu realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przyjętego przez Radę Ministrów w 2020 roku, rozpoczęcie budowy pierwszego bloku tej elektrowni powinno rozpocząć się w 2026 roku, a jego oddanie do użytku w 2033 roku. (…) Niestety już w lipcu 2024 roku okazało się, że rząd Donalda Tuska zdecydował się przesunąć rozpoczęcie realizacji tej inwestycji na razie o 2 lata do 2028 roku, a oddanie do użytku pierwszego bloku elektrowni, aż o 3 lata, a więc na rok 2036. Niestety tego rodzaju decyzje polskiego rządu mogą zniechęcić do udziału w tym przedsięwzięciu światowego lidera technologicznego w tym zakresie, amerykańską firmę Westinghouse, która uczestniczy w jego realizacji - przypomina dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Jak niedawno poinformowały media niemieckie, w tym dziennik „Die Tageszeitung”, polski premier robi wszystko aby opóźnić budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Według tej niemieckiej gazety, priorytetem rządu Tuska są farmy wiatrowe, w tym także te morskie, fotowoltaika i magazyny energii i te przedsięwzięcia mają zastąpić energetykę jądrową

Wprawdzie [Tusk] nie może powiedzieć wprost, że rezygnuje z inwestycji w energetykę jądrową, ale skoro Niemcy, jak się wydaje, już na trwałe z niej zrezygnowali, to nie pozwolą, aby powstała ona w Polsce. Tusk nie będzie się temu przeciwstawiał, nawet gdyby to powielenie niemieckiego podejścia do energetyki miało kosztować Polaków wręcz niewyobrażalne pieniądze i nawet gdybyśmy w ten sposób mieli znacząco pogorszyć konkurencyjność polskiej gospodarki - twierdzi autor.

