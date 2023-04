Zakaz dla produktów z Ukrainy: Ustawy już są omawiane!

Omawiamy zakaz wwozu wszystkich towarów rolnych z Ukrainy na teren Polski - powiedział w sobotę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Jak dodał, pilnie potrzebne są działania UE w sprawie dystrybucji ukraińskich towarów rolnych na całą Europę

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki odbywa się konwencja PiS „Dla Polskiej Wsi” ws. rolnictwa.

„Jesteśmy w bardzo trudnym momencie, w czasie kryzysu wywołanego wojną. Ale my tę wojnę wygramy, podjęliśmy daleko idące działania. To sygnał dla polskiej wsi, dla polskiego rolnika, że nie zostawimy polskiej wsi samej” -zapewnił.

Telus przypomniał, że w ostatnich dniach spotkał się z ukraińskim ministrem rolnictwa.

„Omawiamy te sprawy, które dzisiaj zapowiedział tu prezes Jarosław Kaczyński: zakaz wwozu wszystkich towarów rolnych na teren Polski. To jest bardzo daleka deklaracja, ale to jest deklaracja, żeby usiąść, rozmawiać z Ukrainą” - powiedział.

„To wielki sygnał także dla Unii Europejskiej. Bo UE mówi piękne słowa, ale towary zostają w naszym kraju, w krajach frontowych. Dlatego chcemy dać sygnał do UE, że muszą być narzędzia, które spowodują pomoc Ukrainie, ale pomoc realną, pomoc, która pozwoli rozłożyć towary rolne z Ukrainy na całą Europę. Koszty tej pomocy musi ponieść cała Europa, a nie tylko polscy rolnicy” - dodał minister Telus.

Będzie cały pakiet ustaw

Przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika - zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas sobotniej konwencji PiS. Jak mówił będzie to rolnicza tarcza antywojenna, tarcza dla polskiego rolnika.

„Mamy konkrety dla polskiej wsi, które będziemy wprowadzać. Jest jeszcze wiele ustaw, które mamy przygotowane” - powiedział. Wymienił m.in. budowę silosów bez pozwolenia.

„Będzie pakiet ustaw, które wprowadzimy na jednym z posiedzeń Sejmu, które będą dotyczyć polskiego rolnika. To duży pakiet ustaw” - zapowiedział.

„Na spotkaniu z protestującymi usłyszałem, że tarczę antykryzysową dostali przedsiębiorcy, nie dostali rolnicy” - mówił Telus. „Dziś chcę powiedzieć jasno, to co ogłaszamy, to co zapowiedział premier, to jest rolnicza tarcza antywojenna, to jest tarcza dla polskiego rolnika” - podkreślił.

