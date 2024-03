Nie dla Zielonego Ładu i importu żywności z Ukrainy!

Powodem rolniczych protestów, które odbędą się w środę w ponad 500 miejscach w kraju jest m.in. „Zielony Ład” i import rolno-spożywczy z Ukrainy - wyjaśnia rzecznik NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Adrian Wawrzyniak. Blokady dróg spodziewane są we wszystkich województwach.

„Protesty będą w całym kraju, mamy już ponad 500 lokalizacji protestów rolniczych, nie ma najważniejszych, będą one w każdym województwie, będą to blokady miast wojewódzkich czy blokady tran szybkiego ruchu, będzie to pełne spektrum działań podejmowanych do tej pory. Będą one powtórzone, tylko w większej skali” - wyjaśnił rzecznik.

Organizatorami protestów są rolnicy - czy to organizacje rolnicze, czy sami rolnicy, którzy się zrzeszają i zgłaszają zgromadzenia. „Solidarność” RI też organizuje takie protesty - zaznaczył Wawrzyniak.

Postulaty protestujących niezmienne

Postulaty protestujących są takie same jak wcześniej. Rolnicy protestują przeciwko „Zielonemu Ładowi”, importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniem hodowli zwierząt w Polsce, „dramatycznej sytuacji” w rolnictwie.

„Chcemy też wypłaty rekompensat i wsparcia rolników” - dodał.

W opinii rzecznika, zmiany w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję Europejską są „kosmetyczne”. Są to działania na przeczekanie, na rozstrzygnięcie wyborów do Europarlamentu - mówił podkreślając, że „nie jest rozwiązania naszych problemów”.

Rzecznik „Solidarności” RI przyznał, że same protesty nie rozwiążą problemów rolników, ale - jak zauważył - jednocześnie „są prowadzone rozmowy w ministerstwie, spotkania z premierem”. Zaznaczył, że nie ma wyznaczonego kolejnego spotkania z premierem Tuskiem, ale rolnicy liczą, że jakieś „konkrety” pojawią się po rozmowach rolników z ministrem rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce lub po środowych protestach.

Ogólnopolski Strajk Generalny został wyznaczony na środę przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Na zamieszczonej w sieci mapie protestu zaznaczono już ponad 400 punktów, z czego kilkanaście z nich na drogach dojazdowych do Warszawy.

Mobilizacja policji

KGP poinformowała, że środowe protesty rolników wymagają od policji zaangażowania znacznych sił dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Dodała, że funkcjonariusze drogówki zadbają, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

Komenda Główna Policji przypomniała, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Podkreśliła, że na środę zapowiedziano ponad 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tys. osób. „Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań” – zaznaczyła KGP.

Anna Wysoczańska (PAP), sek

