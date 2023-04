R. Fogiel: To pokłosie wizyty premiera Morawieckiego

Wsparcie finansowe dla projektu SMR Orlenu i Syntosu to bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia współpracy polsko-amerykańskiej. Być może jest to pokłosie niedawnej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie - mówił w poniedziałek w Studiu PAP poseł PiS Radosław Fogiel.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski poinformował w poniedziałek rano, że amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol., a agencja DFC - 1 mld dol. na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce przez spółkę Orlen Synthos Green Energy. W ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie.

Fogiel w poniedziałek w Studiu PAP ocenił, że jest to „bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia współpracy polsko-amerykańskiej”.

Być może jest to wręcz pokłosie niedawnej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie, gdzie również energetyka była przedmiotem jego rozmów z wiceprezydent USA Kamilą Harris - stwierdził.

Oczywiste jest, że jeżeli my jesteśmy w bliskim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to ten sojusz ma wiele wymiarów, również energetycznych” - ocenił. Fogiel podkreślił, że to kolejny krok Polski w strategii dywersyfikacji i uniezależnienia się energetycznego.