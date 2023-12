Zielone światło dla Orlenu i Synthos: 6 projektów jądrowych

Minister Klimatu i Środowiska wydał sześć decyzji zasadniczych dotyczących budowy sześciu obiektów energetyki jądrowej w technologii BWRX-30 dla spółek Orlen Synthos Green Energy - przekazało w czwartek PAP ministerstwo klimatu.

Sześć lokalizacji na wniosek Orlen Synthos Green Energy

Jak zaznaczył resort, decyzje dotyczą lokalizacji: Włocławek, Stawy Monowskie, Stalowa Wola, Ostrołęka, Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza. Wydane je na wniosek należących do Orlen Synthos Green Energy spółek: BWRX-300 Włocławek, BWRX-300 Stawy Monowskie, BWRX-300 Stalowa Wola, BWRX-300 Ostrołęka, BWRX-300 Nowa Huta oraz BWRX-300 Dąbrowa Górnicza.

Decyzja zgodna z interesem publicznym i polityką energetyczną

Wnioski o decyzje zasadnicze OSGE złożyła 27 kwietnia 2023 r. Zgodnie z prawem, wydawana przez ministra właściwego ds. energii na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego decyzja zasadnicza jest potwierdzeniem, że inwestycja w obiekt energetyki jądrowej jest zgodny z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Ustawa wskazuje, że decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, oraz innych niezbędnych decyzji.

To bardzo dobra wiadomość dla Polaków i polskiej gospodarki, bo SMRy to gwarancja taniej energii i ciepła dla miast - napisał w czwartek na platformie X prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wnioski OSGE prowadzi już postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowych w technologii BWRX-300. Pierwsze dotyczy budowy reaktorów o mocy do 1300 MWe w Ostrołęce, drugie - reaktorów o mocy do 2000 MWe w lokalizacji Włocławek, a trzecia - dla 1300 MWe w Stawach Monowskich.

Pierwszy reaktor w Polsce

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych.

Pierwszy taki reaktor ma powstać dla OPG w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. Kolejny, zgodnie z planami OSGE - ma powstać w Polsce do końca dekady.

ABW blokuje rozwój

Służby specjalne wydały negatywne opinie dla atomowej spółki Orlenu i Michała Sołowowa – Orlen Synthos Green Energy, pisze portal „Polityka”.

Orlen odpowiada ABW

pap, jb