Czy Rosja może zaatakować? Szef wywiadu zdradza

To pytanie zadaje sobie wielu, zwłaszcza gdy choćby polskiemu premierowi odgraża w dość komicznie-panicznym stylu Dmitrij Miedwiediew. Otóż: Rosja nie ma i w najbliższym czasie nie będzie mieć ofensywnego potencjału - uważa Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR). Jak dodaje, obecnie Rosja nie tylko już nie atakuje, ale przeszła do obrony i to na wszystkich kierunkach, oprócz Bachmutu i Awdijiwki w Donbasie

Na zdjęciach: Prezydent Rosji Władimir Putin spotyka się z ministrem obrony Siergiejem Szojgu (niewidoczny) na Kremlu w Moskwie, Rosja, 17 kwietnia 2023 r. Ponad 25 000 żołnierzy, 167 statków, w tym 12 okrętów podwodnych, a także 89 samolotów i helikopterów bierze udział w niespodziance inspekcji Floty Pacyfiku, zapowiedział Szojgu na spotkaniu z Putinem. Sam fakt publikowania tych zdjęć z podobnego wydarzenia wiele nam mówi o dramacie, jaki rozgrywa się obecnie na Kremlu, bo taki akt desperacji dowodem siły na pewno nie jest, podobnie jak ostatnie wypowiedzi Miedwiediewa skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego.

Tym czasem z Ukrainy, od osób najlepiej poinformowanych, dowiadujemy się, że nie tylko Rosji nie idzie, ale cała uwaga i siły Rosji skupione są na tym, by nie było jeszcze gorzej - dla Rosji, oczywiście.

31 marca 2023 roku fiaskiem zakończyła się kolejna próba rosyjskiej ofensywy, tak zwanej zimowo-wiosennej. Mieli wyjść na granice administracyjne obwodu donieckiego i ługańskiego. I to już nawet nie piąta próba, która się nie udała - powiedział Budanow, cytowany w poniedziałek przez portal NV.

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z ministrem obrony Siergiejem Szojgu / autor: EPA/PAP

W Rosji obecnie nie ma potencjału ofensywnego do przeprowadzenia strategicznej operacji ofensywnej. I w najbliższym czasie nie będzie - oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Jak dodał, „Rosja przeszła do strategicznej operacji obronnej”, by utrzymać zajęte terytoria, powstrzymując ukraińską operację mającą na celu ich wyzwolenie.

Zwrócił uwagę, że wyjątkiem są dwa odcinki, na których rosyjskie siły prowadzą ofensywę, tj. Bachmut i Awdijiwka w obwodzie donieckim.

Nawet po tej minie można zauważyć, że nie jest najlepiej… / autor: EPA/PAP

W poniedziałek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że siły przeciwnika koncentrują główne wysiłki na działaniach ofensywnych na pięciu kierunkach: kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim.

W ciągu doby na tych odcinkach ukraińscy obrońcy odparli ponad 50 ataków. Bachmut i Marjinka to główne punkty działań bojowych.

