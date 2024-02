Rosja w natarciu! To miasto jest celem ataku

O trudnej sytuacji w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim poinformował w piątek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby wojska rosyjskie podejmowały intensywne ataki, doszło tam do 33 starć bojowych - powiadomiono.

„Rosjanie wywierają nacisk na całej linii frontu, najaktywniej na kierunkach awdijiwskim i marjinskim” – napisał w komunikacie Sztab Generalny.

Kolejne starcia

W sumie na całym froncie w ciągu doby odnotowano 95 starć bojowych.

„Na kierunku Awdijiwki wojska ukraińskie kontynuują powstrzymywanie przeciwnika, który nie porzuca prób otoczenia miasta. W ciągu doby odpartych zostało 28 ataków okupantów w rejonie Awdijiwki i miejscowości Łastoczkyne i jeszcze pięć ataków niedaleko od miejscowości Perwomajske i Newelske” – powiadomił Sztab.

Na ten kierunek, jak zaznaczono, zostały skierowane planowo dodatkowe oddziały w celu wzmocnienia i przeprowadzany jest manewr na zagrożonych odcinkach.

Wojska Ukrainy przeprowadzają manewr w oblężonym przez siły rosyjskie mieście Awdijiwka, aby wycofać część swych oddziałów z niektórych obszarów na „korzystniejsze pozycje” - poinformował w czwartek ukraiński rzecznik wojskowy Dmytro Łychowij.

Zapasowa logistyka wesprze oblężonych?

Według rzecznika uruchomiona została zapasowa trasa logistyczna do miasta, ale dostawy do Awdijiwki i ewakuacja z niej są „trudne”. Rosja próbuje od miesięcy zdobyć w ciężkich walkach to miasto położone na wschodzie Ukrainy.

„W Awdijiwce trwa manewr w niektórych miejscach, aby wycofać nasze jednostki na korzystniejsze pozycje, w niektórych miejscach, aby zmusić (Rosjan) do opuszczenia pozycji” - powiedział Łychowij w ukraińskiej telewizji.

