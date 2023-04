Sasin: Sierra Gorda to przyszłościowa inwestycja

To były 3 dni owocnych rozmów. Uzyskaliśmy wiele. W wyniku szeregu spotkań z przedstawicielami rządu chilijskiego mamy zapewnienie, że KGHM będzie mógł dalej prężnie rozwijać się w Chile. Chcemy być szerzej obecni w tym regionie. Sierra Gorda to przyszłościowa inwestycja – napisał na twitterze wicepremier Jacek Sasin.

Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda w 2022 r. wyniosła 90,8 tys. ton - poinformował KGHM. Przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 1 mld 617 mln dol. amerykańskich (dla 100 proc. udziału), czyli 3 mld 974 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego KGHM.

Sierra Gorda jest jedyną kopalnią miedzi w Chile, która przekroczyła swoje założenia projektowe dotyczące przerobów. Zwróciło to uwagę naszej konkurencji oraz rządu chilijskiego. (…) Złoża o wysokiej zawartości są bardzo rzadkie i większość firm górniczych musi się przestawić na wydobycie przy niskiej zawartości. My już umiemy to robić i wyprzedzamy konkurencję – powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot.