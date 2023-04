Made in Russia: Nowy okręt... od razu na złom!

Rosja lubi chwalić się tym jakoby dysponowała technologiami wojskowymi, których „nie ma żaden inny kraj na świecie”. Jest to nawet prawdziwe, jeśli spojrzymy na jakość tejże technologii - tak złych wyrobów nie mają nawet Chińczycy! I los „prototypowego” okrętu podwodnego typu Łada to potwierdza!

Sankt-Petersburg miał być supernowoczesnym, prototypowym okrętem podwodnym. Będąc modelem projektu 677 typu Łada nie doczeka jednak wejścia do linii lecz zostanie… złomowany!

Ekspert ds. wojskowości Maksymilian Dura wskazuje, że „prototypowy” nie oznacza „najnowszy”, bo istnieje od 12 lat. To rzecz jasna mniej niż okręty podwodne typu 877 pozostające w linii (według sygnatury NATO - Kilo) ale najwyraźniej - za dużo by wytrzymał dalszą eksploatację.

Według agencji TASS okręt ma zostać wycofany z powodu „kosztu napraw” - te mają być tak wielkie, że de facto pokryłyby koszt budowy całkiem nowej jednostki od zera - okręt zostanie więc zezłomowany w bazie Kronsztad.

Jak wskazuje Dura:

Staje się tak pomimo szumnych zapowiedzi, co do rewolucyjnych możliwościach okrętów podwodnych projektu 677 typu „Łada”. Jest to poważny problem wizerunkowy dla rosyjskiego przemysłu stoczniowego, ponieważ „Sankt-Peterburg” został przyjęty na stan rosyjskiej marynarki wojennej zaledwie 8 maja 2010 roku