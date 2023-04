J. Kowalski: Europosłowie PSL powinni dziś złożyć swoje mandaty

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski zaapelował do trzech europosłów PSL: Adama Jarubasa, Krzysztofa Hetmana i Jarosława Kalinowskiego, którzy głosowali za przyjęciem pakietu „Fit for 55”, do złożenia mandatów. Jego zdaniem, politycy PSL zagłosowali przeciwko polskim rolnikom.

To właśnie przez działania takich ludzi jak pan Janusz Kowalski, Polska nie nadrabia zaległości i nie transformuje swojej gospodarki, a robi to cały świat – odpowiedział w rozmowie z PAP Jarubas.

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywy i rozporządzenia z pakietu „Fit for 55”, które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF).

Za przyjęciem pakietu „Fit for 55” głosowało m.in. trzech europosłów Polskiego Stronnictwa Ludowego: Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski i Krzysztof Hetman.

Europosłowie PSL po wczorajszym haniebnym głosowaniu w sprawie pakietu +Fit for 55, a więc głosowaniu przeciwko polskim rolnikom, powinni jeszcze dziś złożyć swoje mandaty ze sprawowanej funkcji. Nie ma zgody na to, aby w tak fundamentalnym dla polskich rolników głosowaniu, europosłowie PSL głosowali za gigantycznymi podwyżkami cen energii, ciepła, które uderzają w całą polską gospodarkę – powiedział Kowalski podczas środowej konferencji prasowej w Kielcach. PO, Lewica, PSL, zagłosowały za pakietem +Fit for 55+, który uderza w polską gospodarkę i miliony Polaków. Energia, ciepło stają się luksusem. Polaków nie będzie stać na utrzymanie gospodarstw domowych, na ogrzewanie swoich firm. Polskie firmy energochłonne będą się zamykały. Taka jest konsekwencja wczorajszych decyzji – ocenił wiceminister rolnictwa. Żądamy, aby panowie Jarubas, Kalinowski i Hetman, jeszcze dziś złożyli mandaty z funkcji europosłów. Jeśli tego nie zrobią, żądamy od (prezesa PSL) Władysława Kosiniaka Kamysza wyrzucenia tych posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To test wiarygodności na to, czy PSL stoi po stronie polskich rolników, czy stoi po stronie zagranicznych firm i koncernów – podkreślił Kowalski.

Wiceprezes PSL Adam Jarubas w rozmowie z PAP odniósł się do zarzutów wiceministra rolnictwa.

Apelowałbym do niego, aby przede wszystkim zajął tym, co zaniedbuje. To m.in. na skutek jego nieudolności i opieszałości w resorcie, który nadzoruje, doprowadzono do tego, że przez ostatnie osiem miesięcy na polski rynek napłynęły duże ilości zboża, które doprowadzają wiele rolniczych rodzin do dramatu. Niech pan Janusz tym się przede wszystkim zajmie – powiedział Jarubas.

Jak dodał, dobrze by było, gdyby wiceminister rolnictwa i jego środowisko polityczne doprowadzili do odblokowania środków, które powinny trafić do Polski.

To nie pomaga polskiej gospodarce w koniecznej transformacji. Nie ma innej drogi. Cały świat idzie w kierunku wykorzystywania większej ilości odnawialnych źródeł, redukcji emisji. Polska nie może zostać czarną wyspą. Po to są te środki liczone w kilkaset mld euro, żeby wspomóc konieczną do przeprowadzenia transformację – zaznaczył Jarubas. To właśnie przez ich działanie, takich ludzi jak pan Janusz, Polska nie nadrabia zaległości i nie transformuje swojej gospodarki. A powinna, bo to dzisiaj robi cały świat – powiedział wiceprezes ludowców.

pap, jb