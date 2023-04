Uchodźcy z Ukrainy już nie najbiedniejsi! "Lepszy status materialny"

Obecni uchodźcy to przede wszystkim wykształcone kobiety z dziećmi, o lepszym statusie materialnym - pisze w czwartek „Rzeczpospolita”.

Gazeta wskazuje, że wojna zmieniła społeczność ukraińską w Polsce. W artykule czytamy, że w porównaniu z sytuacją sprzed 24 lutego 2022 r. mieszkający w Polsce Ukraińcy są nieco bardziej zamożni i wolą spędzać czas w kinie czy teatrze niż w pubach czy restauracjach. Tak pokazują zebrane przez Selectivv dane pozyskane z telefonów komórkowych, które przytacza „Rzeczpospolita”.

„Mamy w Polsce dwie kompletnie różniące się między sobą społeczności Ukraińców. To osoby, które mają zupełnie inny status materialny, ale też inaczej spędzają wolny czas” – mówi „Rzeczpospolitej” prezes Selectivv Aleksander Luchowski.

Jak czytamy w gazecie, analizy pokazują, że w styczniu 2022 r. 57 proc. osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce to byli mężczyźni, rok później ten odsetek spadł do 40 proc. Z kolei - jak pisze „Rz” - liczba osób poniżej 18 lat wzrosła z około 200 tys. do 1,4 mln, mniej było osób w wieku od 45 do 60 lat.

„Rzeczpospolita wskazuje, że obecni uchodźcy to osoby lepiej sytuowane niż przedstawiciele „starej” migracji. Dane, na które powołuje się gazeta pokazują, że w styczniu 2022 r. jedynie 6 proc. populacji Ukraińców w Polsce miało bardzo dobry status materialny, 24 proc. dobry, a 64 proc. średni.

„Rok później o 7 pkt proc. (do 13 proc.) wzrósł udział osób o bardzo dobrym statusie materialnym, aż o 30 pkt proc. (do 54 proc.) o dobrym” - podkreśla „Rz”.

Gazeta zwraca uwagę, że zasobność portfela wpływa na sposób spędzania wolnego czasu. „Najczęściej są to galerie handlowe (przed wojną także). Jednak z 5 proc. (w 2022 r.) do 18 proc. wzrósł udział osób odwiedzających takie miejsca, jak baseny czy siłownie, z 1 do 4 proc. wzrósł udział odwiedzających kina i teatry. Natomiast aż o 30 pkt proc. (z 36 proc. do 6 proc.) spadł udział odwiedzających puby i restauracje” - pisze „Rz”.

PAP/ as/