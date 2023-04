Mniej rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych

Liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych spadła w 2022 r. do 200 tys., co w porównaniu z 2021 r. oznacza zmniejszenie liczby budów o niemal 28 proc. - zwrócili uwagę analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zaznaczyli, że to największy spadek rdr w ostatnich latach.

W ostatnich latach Polska była w czołówce Europy pod względem liczby wybudowanych mieszkań na 1000 mieszkańców - podkreślił PIE. Jak dodano, w 2021 r. więcej wybudowano jedynie we Francji, w której powstało 471 tys. mieszkań, czyli 6,95 na 1000 osób (przy 6,16 w Polsce). „Pod względem całkowitej liczby Polskę wyprzedziły jeszcze Niemcy, w których oddano do użytku 310 tys. nowo wybudowanych mieszkań” - przypomnieli analitycy w czwartkowym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Dodali, że liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych spadła w 2022 r. o 77 tys. – do 200 tys. „W porównaniu z 2021 r. oznacza to zmniejszenie liczby budów o niemal 28 proc. Był to największy spadek r/r w ostatnich latach” - zaznaczono. Dodano, że w 2009 r., po rozpoczęciu kryzysu w 2008 r., wskaźnik ten obniżył się o 18 proc.

Analitycy zaznaczyli, że zmniejszyła się też liczba wydanych pozwoleń na budowę – o 13 proc., w stosunku do 2021 r. „Tak znaczące spadki w liczbie budów mogą być odczuwalne w liczbie ukończonych mieszkań od 2024 r.” - ocenili. W ich ocenie początek obecnego roku nie zapowiada, aby miało nastąpić odbicie. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. rozpoczęto budowy 20 tys. mieszkań przy 29,5 tys. oraz 33,5 tys. w analogicznym okresie odpowiednio w latach 2022 i 2021. Z kolei liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła w tym samym okresie o 34 proc. w ujęciu rocznym - dodali.

Z danych przedstawionych przez PIE wynika, że w 2021 r. Polska przebiła barierę 400 mieszkań na 1000 mieszkańców, osiągając 405 mieszkań. „Wskaźnik ten był wyraźnie wyższy w miastach, w których kształtował się na poziomie 460 w porównaniu do 324 mieszkań na 1000 osób na wsi” - zaznaczono. Jak dodano, w latach 2011-2021 wskaźnik rósł stabilnie, średnio 1 proc. rocznie.

„Mimo ciągłego wzrostu liczby nowych mieszkań oraz bardzo dobrych wyników w ostatnich kilku latach, Polska ma jeden z gorszych wyników pod względem zasobu na 1000 osób.” - stwierdzili eksperci PIE. W Czechach, Słowacji czy na Węgrzech na 1000 osób przypada odpowiednio 480, 410 i 463 mieszkania. Najwięcej w Chorwacji – 604 mieszkania na 1000 osób - wskazali.

Jednocześnie 2022 r. w polskim budownictwie mieszkaniowym „wpisał się w tendencję wzrostową, obserwowaną od 2014 r., pod względem liczby nowych mieszkań oddanych do użytku” - podkreślił PIE. W ubiegłym roku w Polsce oddano ich do użytku ponad 238,6 tys., czyli najwięcej od 1991 r. oraz o 1,7 proc. więcej niż w 2021 r. - przypomnieli analitycy.

W ostatniej dekadzie, jak dodali autorzy opracowania, rocznie przybywało w Polsce średnio 5,7 proc. mieszkań. Największy przyrost w zasobie mieszkaniowym w ostatnich kilku latach odnotowano w 2019 r., w którym był on na poziomie o 12 proc. większym niż w 2018 r. „Łącznie w ostatniej dekadzie przybyło ponad 2 mln mieszkań” - stwierdziło PIE.

PAP/kp