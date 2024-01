Kiedy RPP obniży stopy proc.? Eksperci wskazują termin

W nadchodzących miesiącach Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) spodziewa się dalszego spadku inflacji, co stworzy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych - podali we wtorkowym komentarzu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej analitycy PIE.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym we wtorek posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

W ocenie PIE Rada czeka na nowe dane ekonomiczne oraz marcową projekcję inflacji, aby podjąć kolejne decyzje. Istotne będą również działania innych banków centralnych, w tym EBC.

Inflacja będzie spadać

„W nadchodzących miesiącach spodziewamy się dalszego spadku inflacji, co stworzy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych. Oczekiwania inflacyjne konsumentów osiągnęły najniższy poziom od lat. W grudniu wskaźnik GUS spadł do 12 punktów, co stanowi prawie trzykrotny niższy wynik w porównaniu z poprzednim rokiem” - dodano w komentarzu.

PIE wskazuje, że na początku roku często dochodzi do aktualizacji cen wielu towarów i usług. Jeżeli w pierwszym kwartale potwierdzi się hamowanie presji cenowej – wskaźnik inflacji prawdopodobnie będzie niższy niż wskazywała projekcja w październiku.

Cięcia stóp w 2024 roku

„W takim przypadku Rada może rozważyć kolejną obniżkę stóp procentowych. W 2024 roku RPP najprawdopodobniej dokona dwóch lub trzech. Rynki finansowe przewidują, że pierwsze obniżki stóp będą w marcu, kiedy zostanie przedstawiona najnowsza projekcja NBP. Cykl będzie kontynuowany. Oczekujemy, że do końca 2024 roku stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,75 proc.” - dodano.

RPP w ubiegłym roku dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. We wrześniu o 0,75 pkt. bazowych oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. W efekcie stopy NBP spadły o 1 pkt. proc., np. główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 6,75 proc. do poziomu obecnego.

