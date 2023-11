PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą w sprawie budowy elektrowni jądrowej

PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Decyzja MKiŚ umożliwia rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji i jest potwierdzeniem zgodności planowanej inwestycji z celami polityki energetycznej Polski.

Złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa wniosek zawierał najważniejsze informacje dotyczące planowanej elektrowni budowanej w sprawdzonej i bezpiecznej technologii APR1400. Zgodnie z planem dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW dostarczą rocznie 22 TWh energii, co odpowiada 12% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

„Bezpieczeństwo energetyczne to podstawa funkcjonowania państwa, a wobec wyzwań związanych z transformacją energetyczną tylko energetyka jądrowa może tu zapewnić w najbliższych latach twarde i stabilne podstawy. Nie tylko jeśli chodzi o sam dostęp do taniej i czystej energii, ale też szeroko rozumiany rozwój gospodarczy kraju. Realizacja projektu, jaki PGE PAK Energia Jądrowa chce realizować wspólnie ze stroną koreańską w Pątnowie doskonale wpisuje się w plany, jakie ma rząd w tym zakresie. Wydanie dla tego projektu decyzji zasadniczej to zaś potwierdza. Mam więc nadzieję, że dalszej realizacji tego projektu nic ani nie wstrzyma, ani nie uniemożliwi” – powiedział Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Decyzja zasadnicza jest kluczowa dla realizacji budowy elektrowni jądrowej i pozwala nam przejść do kolejnych etapów inwestycji. Otrzymaliśmy ją w niespełna 13 miesięcy od podpisania listu intencyjnego. W przypadku tak dużej inwestycji to bardzo dobry wynik. To także dowód zaangażowania i dobrej współpracy wszystkich partnerów w projekcie oraz potwierdzenie, że ambitny plan uruchomienia pierwszego bloku elektrowni do 2035 jest bardzo realny – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Elektrownia zapewni odbiorcom tanią i czystą energię, a Polsce, wraz ze źródłami OZE bezpieczeństwo i niezależność energetyczną – dodaje Wojciech Dąbrowski

„Cieszę się, że dzięki uzyskaniu decyzji zasadniczej będziemy mogli kontynuować prace nad projektem budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie. Ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas Polaków – bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat” - powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa.