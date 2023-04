Siła Europy przesuwa się w stronę Polski

Pod względem militarnym i strategicznym europejski środek ciężkości przesuwa się w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej, której centrum leży w Polsce, kraju który można dziś uznać za główny europejski filar NATO i Sojuszu Atlantyckiego - pisze francuski publicysta Guy Milliere.

Inwazja Rosji na Ukrainę jest obecnie prawie całkowitą porażką Putina, ale pokazuje, że w Europie istnieje agresywne, destrukcyjne, dyktatorskie, niebezpieczne mocarstwo - mówi w opublikowanej w czwartek na łamach portalu Wszystko Co Najważniejsze rozmowie Milliere.

W Europie rozwiały się iluzje o świecie bez wojny, rosną wydatki na wojsko - zaznacza Milliere, profesor historii kultury na uniwersytecie w Paryżu i autor licznych książek.

W ocenie Milliere’a przywódcy francuscy i niemieccy wciąż wyobrażają sobie, że można zawrzeć porozumienie z Putinem, a jeśli będzie wymagało to ustępstw, będzie trzeba ich żądać od Ukrainy.

Prezydent (Francji Emmanuel) Macron udał się do Moskwy kilka razy w styczniu i lutym 2022 roku, wyobrażając sobie, że może odwieść Putina od wszczęcia wojny. Poniósł porażkę, co było do przewidzenia, ale nadal uważa, że porozumienie z Putinem jest możliwe, i właśnie pojechał do Chin, sądząc, że może wpłynąć na Xi Jinpinga i skłonić go do przekonania Putina do rozsądnego zachowania, i ponownie poniósł porażkę, co znów było do przewidzenia - zaznacza francuski publicysta.