IMGW: Dziś w nocy wraca zima

W nocy z czwartku na piątek powraca zima. Dla niemal całej Polski IMGW wydał ostrzeżenia przed niskimi temperaturami.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami. Obejmują niemal cały kraj poza pasem ciągnącym się od części woj. zachodniopomorskiego poprzez fragment Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego.

Na większości obszaru Polski minimalna temperatura to minus 1 st. C, natomiast przy gruncie od minus 3 do minus 4 st. Natomiast na południu kraju temperatura powietrza ma spaść do minus 5 st., a przy gruncie nawet do minus 7.

Ostrzeżenia obowiązują od północy do godz. 7 w piątek.

Czytaj także: Najważniejsi polscy politycy o lotnisku w Radomiu. [Opinie]

(PAP)/gr