Policyjny bilans czterech dni majówki

Od piątku do poniedziałku policjanci odnotowali 214 wypadków drogowych, w których zginęło 15 osób, a 256 zostało rannych; zatrzymano 1214 nietrzeźwych kierujących - powiedział we wtorek PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przypomniał we wtorek, że na drogach trwają policyjne działania „Bezpieczny majowy weekend”. „Przez cztery dni majówki (28.04 - 01.05) odnotowaliśmy 214 wypadków, w których zginęło 15 osób, a 256 zostało rannych. Policjanci zatrzymali już 1214 nietrzeźwych kierujących” - przekazał. Przypomniał, że zeszłoroczna majówka to 348 wypadków drogowych, w których zginęły 33 osoby, a 389 osób zostało rannych; policjanci zatrzymali 1821 nietrzeźwych kierujących.

„Proszę wszystkich o szczególną uwagę na drogach. Natężenie ruchu w różnych rejonach kraju jest dość duże, to zarówno wyjazdy jak i przemieszczanie się pomiędzy różnymi miejscowościami, ale także powroty w różnych terminach. To także bardzo wielu niechronionych uczestników na drogach, nie tylko pieszych, ale także takich użytkowników dróg jak motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów” - powiedział.

Poinformował, że w ostatnie dwa dni policjanci odnotowali trzy ofiary śmiertelne wśród motocyklistów. „Wedle wstępnych przyczyn tych zdarzeń sprawcami wypadków byli kierowcy samochodów osobowych” - zaznaczył.

Policjant zaapelował o dostosowanie prędkości do warunków ruchu i nie wsiadanie za kierownicę po alkoholu. Zapewnił, że policjantów na drogach na pewno nie zabraknie. „Są to nie tylko policjanci, których widać, ale także policyjne grupy SPEED” - powiedział. Dodał, że policjanci do kontroli ruchu wykorzystują także drony. „Zależy nam na tym, żeby te powroty były jak najbezpieczniejsze” - podkreślił.

Komenda Główna Policji informowała wcześniej, że w czasie długiego majowego weekendu każdego dnia na drogi wyjedzie średnio 4,5 tys. policjantów, w tym policjanci z grup SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie m.in. przekraczaniu dozwolonych prędkości.

Podczas majówki funkcjonariusze będą sprawdzają także stan trzeźwości kierujących oraz sposób przewożenia pasażerów w pojazdach, zwłaszcza dzieci.

Będą także reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów, motocyklistów - mówił nadkom. Opas

Przypomniał, że 2 maja br. od godz. 18 do 22 oraz 3 maja br. od godz. 8 do 22, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

PAP/KG