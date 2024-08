Tragiczny bilans soboty na drogach

W sobotę w dziesięciu wypadkach drogowych zginęło jedenaście osób – poinformowała policja na mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w raporcie dobowym przekazało, że tego dnia utonęła jedna osoba.

Do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym doszło w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, podlaskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Ofiary wypadków to czterech kierowców samochodów, jeden rowerzysta, jeden pasażer samochodu, trzech motocyklistów i dwóch pieszych.

Od początku wakacji w Polsce odnotowano 242 wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Wypadki także na wodzie

RCB w opublikowanym w sobotę raporcie poinformowało, że w sobotę utonęła jedna osoba, w Starowlanach w woj podlaskim.

Przekazało też, że od początku kwietnia Komenda Główna Policji zanotowała 211 utonięć.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

PAP/ as/