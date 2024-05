Kierowco, uwaga! Dziś więcej policji na drogach!

Na drogach w całej Polsce będzie w piątek więcej punktów kontroli prędkości; pomiarów będą dokonywać także policyjne patrole, w tym funkcjonariusze z grup SPEED - poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Nadkomisarz Opas przekazał, że kontrole prędkości będą prowadzone w związku z działaniami kontrolno-prewencyjnymi pod nazwą „Prędkość”, a ich celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania jej ograniczeń.

Na co trzeba uważać?

„Należy spodziewać się zwiększonej liczby statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i kontroli dynamicznych, zwłaszcza w miejscach i na odcinkach dróg, gdzie występują zagrożenia. Na drogi wyjadą także policyjne grupy SPEED” - ostrzegł policjant.

Wiele wykroczeń

Przez pierwsze 4 miesiące tego roku policjanci zanotowali 834619 wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości.

W ubiegłym roku doszło do 20936 wypadków drogowych, w których zginęły 1893 osoby. Do 19058 wypadków (91 proc. ogółu) doszło z winy kierujących. W ich wyniku zginęły 1622 osoby, a 22328 zostało rannych. Główne przyczyny to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4576 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4216 wypadków oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 2444 wypadki.

