Biznes na światowym poziomie: Rusza Impact’23

Już w środę 10 maja biznesowe i technologiczne serce świata będzie bić nie w Nowym Jorku czy Londynie, ale w Poznaniu. To w stolicy Wielkopolski będziemy dyskutować o odpowiedzialnym biznesie, potrzebach świata, technologiach, ekonomii i polityce. Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyjrzyjmy się szczegółom agendy.

Dwa intensywne dni i osiem scen wypełnią dyskusje, wykłady i warsztaty, konkursy dla start-upów oraz spotkania biznesowe. Przed nami aż 23 ścieżki tematyczne, ponad 70 agendowych godzin oraz 200 wystąpień i dyskusji, które na temat gospodarki i potrzeb społecznych pozwolą spojrzeć z szerszej – światopoglądowej oraz marketingowej czy technologicznej strony.

Program Impact’23 wypełnią dyskusje na temat najnowszych wyników badań socjologicznych i marketingowych oraz potrzeb współczesnego świata i metod, które pozwolą je zaspokoić zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Speakerzy i uczestnicy poszukają wspólnych dróg, które mogą pomóc biznesowi w osiągnięciu przychodów, ale też w poprawieniu komfortu życia na Ziemi. I to zarówno jeśli chodzi o warunki naturalne oraz ochronę środowiska, jak i wzajemne relacje społeczne.

Posłuchaj najlepszych

Do stolicy Wielkopolski przyjeżdża ponad 600 speakerów z różnych zakątków kraju i świata. Niektórzy z nich to top of the top – najlepsi, najbardziej znani, z wyjątkową wiedzą, doświadczeniem, osobowością i bezkompromisowymi poglądami.

Ci najbardziej rozpoznawalni zasłynęli świeżym spojrzeniem, biografią, działaniami i postulatami o zmianę spojrzenia na świat. To m.in. Natalie Portman, aktorka, scenarzystka, reżyserka, matka i feministka, ekolożka, walcząca o równouprawnienie w świecie filmów i poprawę warunków klimatycznych na świecie. Laureatka Oscara za główną rolę w filmie „Czarny łabędź” i drugoplanową w „Bliżej”, księżniczka Amidala z „Gwiezdnych Wojen” i Matylda z „Leona Zawodowca”. Aktywistka i weganka, autorka książki dla dzieci, w której stare motywy i mity pokazuje w nowym świetle. O konsekwentnym realizowaniu pasji i planów oraz trudnościach, jakie może generować pochodzenie, opowie Valerie Jarrett, doradczyni Baracka Obamy w latach 2009-2017 i najdłużej urzędująca na tym stanowisku polityczka. Obecnie szefowa fundacji Obamów, a prywatnie przyjaciółka pary. Prezeska zarządu Civic Nation i współprzewodnicząca The United State of Women.

Zaproszenie na Impact’23 przyjął także Nassim Nicholas Taleb. Autor wielotomowej eseistyki „Incerto” („Czarny łabędź”, „Zwiedzeni przez przypadek”, „Antykruchość”, „Na własne ryzyko”). Specjalistyczna wiedza z dziedziny matematyki, fizyki, medycyny, ekonomii i spraw międzynarodowych, jest dla naukowca bazą do rozważań filozoficznych i etycznych. Nassim Nicholas Taleb zajmuje się analizą ryzyka i wszystkiego, co wprowadza chaos, zamieszanie i niepewność w świecie.

Marketing, ekologia, archeologia i nieprzewidywalne

W Poznań Congress Centre zjawi się także irańsko-amerykańska działaczka na rzecz ochrony środowiska Sophia Kianni. To założycielka i dyrektorka wykonawcza Climate Cardinals, międzynarodowej organizacji non-profit, w której pracuje 8000 wolontariuszy w ponad 40 krajach, tłumacząc informacje o klimacie na ponad 100 języków. Sophia Kianni reprezentuje Stany Zjednoczone jako najmłodszy członek inauguracyjnej Młodzieżowej Grupy Doradczej ONZ ds. zmian klimatu.

Uczestnicy kongresu Impact’23 będą mieli okazję posłuchać także Raji Rajamannara, globalnego dyrektora marketingu i komunikacji w Mastercard, od 9 lat odpowiedzialnego za ewolucję identyfikacji marki. Dżingiel dźwiękowy kojarzony z logo kart jest przedmiotem studiów i analiz przypadków na prestiżowych światowych uczelniach. Rajamannar ma 30-letnie doświadczenie w branży. Jest autorem przetłumaczonego na dziewięć języków bestsellera Wall Street Journal „Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow’s Consumers”.

Jednym z topowych wydarzeń kongresu będzie także wykład Adama Tooze’a, uznawanego za jednego z najbardziej błyskotliwych i spostrzegawczych myślicieli analizujących bieżącą sytuację społeczno-polityczno-ekonomiczną świata. Naukowiec specjalizuje się w historii XX w i historii współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii ekonomii. Potrafi łączyć aktualną analizę z rozległą wiedzą historyczną, wyciągając wnioski sprzyjające odnalezieniu lepszych kierunków rozwoju świata. Tooze jest wykładowcą na Uniwersytecie Columbia.

A jak współczesnemu światu może pomóc archeologia? O tym przekonają się uczestnicy wykładu i spotkania z Davidem Wengrowem, cenionym archeologiem prowadzącym badania w różnych częściach Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie Wengrow jest mówcą biznesowym, który porusza fundamentalne kwestie dotyczące historii i kultury ludzkiej, zmian społecznych i nierówności.

Europejska i polska czołówka biznesowa

W kongresie wezmą udział także przedstawiciele polskich władz na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, Jadwigą Emilewicz, wiceprezes Rady Ministrów, Waldemarem Budą, ministrem rozwoju i technologii oraz Adamem Niedzielskim, ministrem zdrowia. W Poznań Congress Centre pojawią się również przedstawiciele globalnych biznesowych gigantów finansowych i technologicznych, przedstawiciele polskich banków i platform sprzedażowych. Dołączą do nich przedstawiciele dyrekcji, agend i instytutów rządowych, liderzy trzeciego sektora oraz organizacji charytatywnych i pozarządowych.

Nie zabraknie naukowców z polskich uczelni, jak choćby prof. Bogdana de Barbaro, psychoterapeuty i psychologa klinicznego, czy Michała Rusinka, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Pojawią się przedstawiciele platform streamingowych, firm producenckich, telewizyjnych i filmowych, krytycy sztuki, redaktorzy, dziennikarze. Wśród znanych gości kongresu są Justyna Kopińska, Ewa Ewart czy Anda Rottenberg. Pojawią się sportowcy, m.in. Kamil Stoch, żużlowiec Bartosz Zmarzlik, lekkoatleta Paweł Fajdek czy alpinista Krzysztof Wielicki.

Nie sposób wymienić wszystkich. Pełną listę prelegentów wraz z biogramami znajdziecie tutaj. Agenda Impact’23, czyli najważniejsze dyskusje o biznesie przyszłości Współczesna technologia, rozwój biznesu i sztucznej inteligencji, zmiany, jakie spowodowała pandemia i zasady odpowiedzialnego biznesu, który dba o klientów, konsumentów, pracowników i środowisko, to rozległa dziedzina. Wokół tych wątków, potraktowanych ogólnie lub bardzo szczegółowo, będą się toczyć wszystkie dyskusje i spotkania. Pełną agendę Impact’23 znajdziecie tutaj. Wśród ścieżek tematycznych znalazły się m.in. zdrowie, bezpieczeństwo cyfrowe i obrona, sztuka i kultura, marketing sportowy, technologia wytwarzania zdrowej żywności, mobilność, energia, ekologia, przyszłość cyfrowa czy przemysł z zaangażowaniem sztucznej inteligencji. Zaufanie w erze cyfrowej i przygotowanie na cyberwstrząsy, rozwój AI z poszanowaniem i ochroną praw człowieka – to główne tematy ścieżki dotyczącej Digital Future. Automatyzacją pracy i jej wpływem na rynek zatrudnienia, korzyściami i ryzykiem korzystania ze sztucznej inteligencji oraz potrzebą wykorzystania szans dotyczących niezbędnych reform ekologicznych zajmą się uczestnicy ścieżki Industry 5.0. Jak AI wpłynie na rozwój społeczeństwa? Czy je zjednoczy, a może spowoduje więcej bolesnych podziałów? Jacy będą ludzie za kilkadziesiąt lat? Co z innowacjami, które wspierają integrację, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy ścieżki Future Societes. Wiele zagadnień dotyczyć będzie ekologii, ponownego obiegu, odnawialnych źródeł energii oraz uniwersalnego projektowania i wykorzystywania surowców. Stąd ścieżki poświęcone energii, recyklingowi i upcyklingowi mody czy zrównoważonemu transportowi. Uczestnicy kongresu przyjrzą się także zrównoważonym miastom, w których komfort życia i gospodarka potrafią iść w parze, a rozwiązania sprzyjają dobrostanowi i potrzebom mieszkańców. Rozmowy dotyczyć będą również konieczności humanizacji medycyny i stawiania nie tylko na nowoczesne technologie medyczne, ale wzajemne relacje między pacjentami i lekarzami. Biznes w praktyce Impact’23 to nie tylko szansa na wymianę myśli i spostrzeżeń. To także miejsce praktycznego zdobywania informacji. Obok dyskusji moderowanych trwać będą warsztaty: Impact Academy dla wolontariuszy i Impact Arena oraz konkurs dla start-upów z Polski na usługi i produkty odpowiadające na bieżące potrzeby społeczeństwa. W planach są także koncerty, wystawy, koktajle i rywalizacja sportowa w Impact Run. Już po raz kolejny Poznań stanie się miejscem spotkań, wymiany myśli, inspiracji biznesowych czy społecznych. Tam po prostu trzeba być.