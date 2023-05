RHCR: Ukraińskie dzieci wywożone są na Białoruś!

Na Białoruś wywożone są dzieci ukraińskie z okupowanej przez Rosję części obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - powiedziała w środę przedstawicielka Regionalnego Centrum Praw Człowieka (RHCR) Kateryna Raszewska w rozmowie z telewizją Espreso.

Mówimy o setkach tysięcy dzieci od początku inwazji (Rosji) na pełną skalę. Zwykle podawaliśmy liczbę 260 tys. dzieci, ale z powodu wydarzeń w obwodzie zaporoskim liczba ta jest znacznie wyższa - powiedziała Raszewska. Jak wskazała, dzieci ukraińskie wywożone były do 57 podmiotów Federacji Rosyjskiej, jak również na tereny okupowane w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim i na anektowany Krym, a także - „na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę - na terytorium Białorusi”.

O zaangażowaniu reżimu białoruskiego w deportacje dzieci ukraińskich mówił we wtorek w Strasburgu białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Zaprezentował on raport, z którego wynika, że do tzw. obozów wypoczynkowych i sanatoriów na terytorium Białorusi nielegalnie przywieziono ok. 2150 ukraińskich dzieci, w tym sieroty. Według ocen Raszewskiej zawartych w tym samym raporcie do 4–5 sanatoriów i obozów na Białorusi trafiają wywiezione z ojczyzny dzieci ukraińskie w wieku od 6 do 15 lat.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w marcu br. nakaz aresztowania Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej w związku z masowymi deportacjami dzieci po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

pap, jb