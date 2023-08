Porwanie ukraińskich dzieci. Prezydent USA podjął decyzje

Prezydent USA Joe Biden ogłosił wprowadzenie nowych sankcji przeciwko ludziom odpowiedzialnym za przymusowy wywóz ukraińskich dzieci do Rosji. Potwierdził też „niezachwiane i trwałe” zobowiązanie do wspierania Ukrainy.

Te dzieci zostały ukradzione swoim rodzicom i trzymane są z dala od swoich rodzin. To haniebne. I dziś ogłaszamy nowe sankcje, by pociągać do odpowiedzialności winnych tych przymusowych transferów i deportacji oraz żądamy, by ukraińskie dzieci zostały zwrócone swoim rodzinom” - napisał Biden w oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.