Meta stawia na sztuczną inteligencję. Nowy patent

Liderzy platformy Meta ogłosili najnowsze plany dotyczące biznesowej strategii, w tym informacje o inwestycjach w sztuczną inteligencję

Zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawy wydajności reklam dla firm.

W tym celu Meta przedstawia tzw. „AI Sandbox”. Na początek do dyspozycji będą funkcje takie, jak zróżnicowanie tekstu, generowanie tła czu wysuwanie obrazu, aby uczynić tekst reklamy bardziej angażującymi lub poprawić elementy kreacji. Oznacza to jedno - w przyszłości firmy będą mogły wygenerować przykładowe reklamy w oparciu o AI. Tym samym zaoszczęścić czas i pieniądze.

Technologia ma również polegać na dostosowaniu treści cyfrowych do odbiorców, poprzez zastosowanie systemów do wykrywania ich za pomocą AI – to znaczy, że reklamy mają być jeszcze lepiej dopasowane do użytkowników.

Obecnie platforma pracuje z małą grupą reklamodawców, aby szybko zebrać informacje zwrotne, które można wykorzystać, aby uczynić te produkty jeszcze lepszymi. W lipcu zacznie jednak stopniowo rozszerzać dostęp do większej liczby reklamodawców, planując dodanie niektóre z tych funkcji do produktów jeszcze w tym roku.

Ponadto kampanie będą inteligentniejsze i szybsze. Meta Advantage, to narzędzie już dobrze znane, ale usługa jest rozszerzana, a przede wszystkim ma zostać poprawiona jej wydajność.

Tym samym widać, że Meta nie odpuszcza i angażuje się w wyścig o pozycję lidera techów w sztucznej inteligencji.

