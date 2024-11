Czy wkrótce co trzecie zadanie wykona za nas AI?

Sztuczna inteligencja będzie w 2025 roku wspierać już blisko 1/3 codziennych zadań pracowników, niezależnie od działu i zajmowanego przez nich stanowiska – wynika z analiz Capgemini. Pracownicy na tyle dobrze oceniają dotychczasowe efekty wykorzystania AI, że postrzegają sztuczną inteligencję coraz częściej w kategoriach wartościowego członka zespołu, a nie technologicznego narzędzia.

Firma doradcza postanowiła zapytać pracowników różnych szczebli o wykorzystanie AI w ich pracy. Wyniki mogą zaskakiwać. Generatywną sztuczną inteligencją posiłkuje się w swoim miejscu pracy już 64 proc. pracowników. Na co dzień co piąty pracownik posługuje się narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Z badań wynika niezbicie: w ciągu najbliższych 12 miesięcy AI będzie wspierać blisko 1/3 codziennych zadań a pracownicy widzą potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w każdym dziale niezależnie od tego czy mowa o HR, R&D, IT, komunikacji czy sprzedaży.

Pozytywna ocena AI wpływa na jej popularyzację

Skąd ten optymizm? Te dane są efektem pozytywnych doświadczeń związanych z GenAI. Aż 72 proc. pracowników uważa, że dzięki niej praca jest mniej stresująca, 64 proc. przyznaje, że sztuczna inteligencja pomaga uzupełniać braki kompetencyjne, a 52 proc. zauważa, że AI pozytywnie wpłynęła na ich kreatywność. Te doświadczenia powodują efekt kuli śnieżnej.

Firmy, które przetestowały ChatGPT lub skorzystały z innych modeli językowych, zrozumiały, że generatywna sztuczna inteligencja istotnie ułatwia pracę i niesamowicie skraca poszukiwanie informacji. To coraz częściej skłania je do tworzenia dziedzinowych botów, specjalizujących się w wąskim obszarze, np. prawnym czy HR. Taki bot nie odpowie na pytanie jaki jest obwód księżyca, ale pomoże pracownikom w wyszukiwaniu informacji HR albo np. wesprze ich w interpretacji konkretnych regulacji prawnych. Co ważne, pomysły wdrożenia sztucznej inteligencji wychodzą dziś najczęściej nie od działu IT, ale od szefów departamentów, a to wpływa na szybką popularyzację tej technologii – tłumaczy Łukasz Piotrowicz, Data & AI Technology Strategist z firmy Crayon, który jest pomysłodawcą Pasterza Botów AI. To stworzone w Polsce rozwiązanie pozwala menedżerom na samodzielne tworzenie asystentów AI i zarządzanie nimi bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.

Coś więcej niż technologia

Z badań Capgemini wynika, że aż 8 na 10 liderów i menedżerów uważa, że GenAi będzie miała pozytywny wpływ na ich wydajność w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Według wyliczeń analityków, pozwoli to im oszczędzić nawet 7 h w tygodniu.

Rola pracowników stopniowo będzie ewoluować – coraz rzadziej będą oni tworzyć (teksty, grafiki czy linijki kodu), za to coraz częściej będą koncentrować się na krytycznej analizie wyników dostarczanych przez AI, zapewnieniu odpowiedniej jakości generowanych informacji i tworzeniu innowacji.

To wszystko sprawia, że AI w środowisku pracy jest coraz częściej postrzegane nie jako narzędzie, ale jako pełnoprawny członek zespołu. Obecnie blisko połowa respondentów badania Capgemini (46 proc.) uważa AI za narzędzie wspomagające wykonywanie codziennych zadań, ale już 30 proc. za członka zespołu, a 23 proc. za podwładnego wykonującego określone polecenia pod nadzorem. W ciągu 12 najbliższych miesięcy te proporcje jeszcze się zmienią na korzyść AI. Zaledwie 16 proc. respondentów będzie dalej traktować sztuczną inteligencję wyłącznie jako narzędzie, a dla 42 proc. zespołów sztuczna inteligencja będzie już pełnoprawnym członkiem zespołu.

Materiały prasowe, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukraińcy zaczynają omijać Polskę: co z rynkiem pracy?

Niemcy stracą na rządach Trumpa 180 mld euro

Rosja zajmie ten kraj? „Wylądowały bombowce”

»» Mateusz Morawiecki na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska, która szybko rośnie – oglądaj tutaj: