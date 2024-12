KNF planuje korzystanie ze sztucznej inteligencji

Komisja Nadzoru Finansowego planuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach nadzorczych w zakresie analizowania i przetwarzania danych - wynika z opublikowanych we wtorek priorytetów nadzorczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2025 rok.

KNF planuje też objęcie nadzorem rynku kryptoaktywów. Zamierza wprowadzić monitoring otoczenia regulacyjnego w zakresie kryptoaktywów w celu wdrożenia nowych przepisów do prawa krajowego oraz uwzględnienie nowych rozwiązań w praktykach nadzorczych.

Zamierza też dostosować procesy nadzorcze z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla nowego typu podmiotów z sektora rynku kryptoaktywów określające „niezbędne i adekwatne czynności analityczne i kontrolne z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku„.

Urząd planuje też udział w pracach dotyczących inicjatyw zmierzających do rozwoju rynku kapitałowego i uatrakcyjnienia jego oferty produktowej.

„Inicjatywy i prace te dotyczą w szczególności uregulowania nowych produktów inwestycyjnych oferowanych przez podmioty rynku finansowego takich jak ETF czy REIT-y oraz rozwiązań wspierających rozwój tzw. rynku prywatnego, co ma na celu w szczególności zwiększenie skali inwestycji w będące na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym lub technologicznym” - podano w priorytetach.

KNF planuje też kształtować praktyki stosowania prawa w obszarach kluczowych dla funkcjonowania rynku finansowego, promować układowe załatwiania spraw, brać udział w dyskusji o przyszłości rynków kapitałowych w UE.

W odniesieniu do sektora bankowego priorytety nadzorcze KNF, to poprawność wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego, zarządzanie ryzykiem wybranych produktów i usług bankowych oraz ich dystrybucji, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym w kontekście zabezpieczenia przed nadmierną ekspozycją na ryzyko i przygotowanie do zarządzania ryzykiem płynności w sytuacjach kryzysowych.

Z kolei w odniesieniu do sektora kapitałowego priorytety urzędu to: realizacja obowiązków informacyjnych wobec klienta, w szczególności w zakresie informowania o kosztach ex post; realizacja obowiązków w zakresie best execution, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zleceń klientów poza rynkiem regulowanym; rzetelność informacji publikowanych przez podmioty nadzorowane, w szczególności dostosowanie się funduszy inwestycyjnych do stanowisk UKNF; dostosowanie się podmiotów nadzorowanych do ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (ASI/ZASI - alternatywne spółki inwestycyjne i zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi).

Jak poinformowała KNF priorytety nadzorcze na rok 2025 wobec sektora ubezpieczeniowego to: wypłacalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jakość produktów ubezpieczeniowych i ich obsługa, jakość dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i wzmocnienie nadzoru nad działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

PAP, sek

