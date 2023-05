Kaczyński: Bezpłatne leki do 18 roku życia i powyżej 65

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie i ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - zapowiedział podczas niedzielnej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia” - mówił prezes podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.