Skąd pieniądze na darmowe autostrady? Jest odpowiedź!

Dzięki wprowadzeniu e-TOLL oszczędzamy setki milionów złotych na utrzymaniu systemów IT; stąd m.in. będą środki na na zniesienie opłat za przejazd autostradą - uważa minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Skąd środki na zniesienie opłat za przejazd autostradą? Między innymi z wprowadzenia eToll dzięki czemu oszczędzamy setki milionów złotych na utrzymaniu systemów IT, które sprzedawały Polsce zagraniczne firmy” - napisał na Twitterze w niedzielę minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumowując konwencję „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” zapowiedział w niedzielę, że opłaty za autostrady zostaną zniesione.

Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe - jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy - to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy” – powiedział lider PiS.

Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy” – dodał Kaczyński.