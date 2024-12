Już jeżdżą! Autostradą A2 ze stolicy do Siedlec

Trzy miesiące przed terminem oddano do ruchu ostatni z trzech odcinków autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód. Tym samym Siedlce i okolice zyskały połączenie autostradowe z Warszawą i siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie.

Dziś udostępniliśmy łącznie 20 km autostrady A2. Do prawie 13-kilometrowego odcinka Groszki – Siedlce Zachód dołączyły fragmenty sąsiednich odcinków A2 udostępnionych w sierpniu br. To 3,6 km odcinka Kałuszyn – Groszki i początek Siedlce Zachód - Siedlce Południe (3,4 km). Łącznie w tym roku oddaliśmy do ruchu blisko 38 km autostrady A2 – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, zrealizowała firma Stecol Corporation. Koszt umowy to ok. 530 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstała ok. 600-metrowa estakada w dolinie Kostrzynia, osiem wiaduktów nad autostradą oraz 13 przejść dla zwierząt.

Oddanie do ruchu autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód w miejscowości Groszki / autor: PAP/Przemysław Piątkowski

A2 do Białej Podlaskiej i granicy Polski

W realizacji są kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które planujemy oddać do ruchu w 2025 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na z pozostałych trzech.

W przygotowaniu jest też przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości ok. 32 km.

Stukilometrowy odcinek autostrady prowadzi z Siedlec do Warszawy / autor: PAP/Przemysław Piątkowski

A2 łączy zachód ze wschodem

Oddany dziś odcinek jest elementem dłuższego ciągu autostrady A2. W ruchu krajowym połączy tereny na wschód od Warszawy, leżące wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 2, z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce, zwiększając konkurencyjność regionu. Skrzyżuje się też z budowaną wzdłuż wschodniej granicy kraju drogą ekspresową S19, stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, od granicy z Litwą przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją.

Autostrada A2 na całym swym docelowym przebiegu przez Polskę, od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, zaliczana jest do sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne - Bałtyk.

GDDKiA przypomniała też, że na lata 2026-2029 planowane jest też poszerzenie o dodatkowy pas ruchu 89 km autostrady A2, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. W przyszłym roku zostaną ogłoszone przetargi na wyłonienie wykonawców rozbudowy.

Materiały GDDKiA, oprac. Sek

