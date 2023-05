PGE: Chcemy wybudować 1000 MWh magazynów bateryjnych

W polskich rodzinach ma być bezpiecznie i spokojnie. Właśnie dlatego rozwijane są alternatywne źródła energii. Sami Polacy również stali się producentami prądu. Czy zatem możemy spać spokojnie?

Podczas drugiego dnia konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” podstawową wizję dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego przedstawił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski przypomniał słowa wicepremiera Jacka Sasina, „Polska energetyka, polskie źródła wytwarzania są zasilane przede wszystkim polskim węglem, węglem kamiennym i węglem brunatnym, co nam gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne przez najbliższe 15, 20, a może i więcej lat”.

Dąbrowski podkreślił, jak ważna jest w przyszłości budowa wielkoskalowej energetyki nuklearnej oraz tej mniejszej lokalnej energetyki, która zapewni Polakom energetyczne bezpieczeństwo w 100 proc.

Po okresie, gdy już nie będziemy korzystali z węgla, a kopalnie zostaną wygaszone, co przewidywane jest za 15-20 lat, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Polska Grupa Energetyczna - spółka z większościowym udziałem skarbu państwa, zrealizuje politykę rządu - właśnie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polakom.

Przypomniał, że PGE jest spółką prawa handlowego, której zadaniem jest zarabianie i prowadzenie działalności a inwestycja w transformację energetyki wymaga setek miliardów złotych.

Dzisiaj w Unii Europejskiej zbyt mało mówi się na temat wielkoskalowych magazynów energii. My w Polskiej grupie Energetycznej mamy program magazynowania energii, w ramach którego chcemy wybudować 1000 megawatów magazynów bateryjnych, czyli takich powszechnie znanych państwu oraz magazynów espów, czyli takich magazynów polegających na tym, że woda pompowana jest wtedy, kiedy prąd jest tani do górnego zbiornika wodnego i spuszczana wtedy, kiedy prąd jest drogi i co napędza turbiny.