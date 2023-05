PKO: Skala wzrostu cen jest nadal wysoka

W większości kategorii odnotowana na przestrzeni miesiąca skala wzrostu cen nadal jest ponadnormatywnie wysoka, roczne dynamiki obniżają się przede wszystkim dzięki wysokim punktom odniesienia z 2022 r. – piszą ekonomiści PKO BP, w swoim komentarzu do danych GUS o inflacji.

„Z wyłączeniem cen nośników energii i paliw, dezinflacja jak na razie w głównej mierze wynika z czynników statystycznych. Oczekiwane przełożenie spadku popytu konsumpcyjnego na ceny realizuje się w przypadku składowych koszyka CPI w ograniczonym zakresie, co potwierdzają wciąż relatywnie niskie odsetki firm handlowych doświadczających niewystarczającego popytu” – czytamy opublikowanym przez ekonomistów banku Makro Flash.

GUS poinformował, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, czyli inflacja konsumencka, wyniósł w kwietniu 14,7 proc. r/r i tym samym potwierdził swoje wcześniejsze dane.

Kwiecień jest drugim z rzędu miesiącem kiedy odnotowano silny spadek inflacji, napędzany głównie przez ceny towarów. Według GUS, w ujęciu miesięcznym wzrosły one o 0,5 proc., czyli – jak wskazują ekonomiści PKO BP – najsłabiej od grudnia. ). Roczna dynamika tych cen wyhamowała z 17,1 proc. do 15,1 proc. Inaczej wygląda sytuacja cen usług. W kwietniu – jak podał Urząd – były one o 1,4 proc. wyższe m/m, a w ujęciu rocznym kolejny miesiąc z rzędu wzrosły o 13,3 proc.

„Główną niespodzianką w danych był tylko nieznaczny, zbliżony do sezonowego wzorca, wzrost cen żywności (0,4 proc. m/m). Według GUS staniały owoce, warzywa i oleje, wyhamował wzrost cen mięsa (gł. drobiu), pieczywa i ryb. Liczymy, że zapoczątkowane w kwietniu tendencje będą kontynuowane, w ślad za normalizacją cen surowców rolnych na świecie (FAO) oraz hamującą dynamiką cen podstawowych krajowych produktów rolnych” – piszą ekonomiści banku.

Inflacja CPI oraz inflacja cen towarów i usług / autor: Makro Flash PKO BP

Według ich prognoz inflacja bazowa obniżyła się w opisywanym czasie do 12,2 proc. r/r z 12,3 proc. w marcu, „jednak jej impet pozostał wysoki (dynamika m/m powyżej 1 proc.)”.

