Amerykański partner KGHM w Polsce

Amerykański partner KGHM w projekcie budowy małej, modułowej elektrowni jądrowej (SMR), firma NuScale jest gotowa uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej Polski. Przedstawiciele firmy deklarują wsparcie dla zielonych inwestycji oraz nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi. Prezes KGHM podkreślił, że SMR-y będą w przyszłości gwarancją stabilności działania miedziowej spółki

Podczas kilkudniowej wizyty przedstawicieli NuScale oprócz spotkań z najwyższą kadrą zarządzającą KGHM, zaplanowane są również rozmowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jesteśmy w gronie firm z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Przyjęliśmy ambitną Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez KGHM do 2050 roku. Do tego potrzebujemy wyzwań i projektów rozwojowych, jak budowa małej, modułowej elektrowni jądrowej. Krok po kroku realizujemy nasze założenia – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.