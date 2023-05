Wiceprezes EBI: odbudowa Ukrainy powinna już trwać

Odbudowa Ukrainy powinna trwać już dzisiaj, nie powinniśmy czekać do końca wojny – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska

Dodała, że Europejski Bank Inwestycyjny chce kontynuować swoje wsparcie dla Ukrainy; tylko w ub. roku EBI przeznaczył na ten cel 1,7 mld euro.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska przypomniała, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera Ukrainę od pierwszego dnia wojny.

Jeszcze przed wojną mieliśmy tam duży portfel inwestycji – na ponad 7 mld euro, natomiast po rozpoczęciu wojny bardzo szybko uruchomiliśmy pierwszy pakiet wypłat - blisko 700 mln euro. W konsekwencji w ciągu całego ubiegłego roku wypłaciliśmy łącznie 1,7 mld euro na kluczowe projekty na Ukrainie – podkreśliła.

Wskazała, że w ramach wsparcia przekazanego Ukrainie w ub. roku przez EBI, 668 mln euro stanowiła kwota wypłacona miesiąc po wybuchu wojny, przeznaczona na najpilniejsze potrzeby państwa, a także 350 mln euro – środki wypłacone Ministerstwu Regionów i Rozwoju Infrastruktury na naprawy systemów grzewczych, modernizacje i naprawy systemów ociepleń budynków. EBI przeznaczyło także 650 mln euro jako dofinansowanie dla Ukraińskiej Agencji Drogowej - Ukravtodor i Kolei Ukraińskich - Ukrzaliznytsia - na najpilniejsze naprawy infrastruktury drogowej i kolejowej, oraz 50 mln euro dofinansowania dla ukraińskiego dystrybutora energii - Ukrenergo - przeznaczone na konserwację i remonty sieci dystrybucji energii zasilającej przemysł i gospodarstwa domowe.

Chcemy kontynuować naszą aktywność na Ukrainie i uważamy, że odbudowa Ukrainy powinna trwać już dzisiaj - nie powinniśmy czekać do końca wojny. W związku z tym założyliśmy fundusz EU4UA, który będzie wspierał odbudowę Ukrainy. Ten nowy fundusz będzie miał możliwość przyjmowania zarówno wpłat gotówkowych, jak również gwarancji od donatorów. Będą to mogły być m.in. kraje członkowskie UE, EFTA czy różne instytucje, w tym też prywatne – podkreśliła wiceprezes EBI i wskazała, że dzięki funduszowi będzie możliwe inwestowanie w nowe projekty na Ukrainie.

Prof. Czerwińska zaznaczyła, że po niedawnym Szczycie Ministrów Cyfryzacji krajów Trójmorza, który odbył się w Poznaniu podczas Impact’23, rozmawiała z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji Ukrainy.

W trakcie tych rozmów pojawiły się ciekawe pomysły dotyczące tego, w jaki sposób moglibyśmy wesprzeć Ukrainę na przykład w aspekcie cyfrowym w czasie wojny. Chodzi m.in. o infrastrukturę cyfrową, przechowywanie danych krytycznych, czy zarządzanie informacjami. Bardzo ważną kwestią jest także skoordynowana platforma dla numeru alarmowego 112, której na Ukrainie brakuje – powiedziała.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego podkreśliła także, że wielkość prowadzonych w tym roku inwestycji na Ukrainie będzie zależała m.in. od tego, jaka będzie kontrybucja do funduszu, jakimi środkami EBI będzie dysponować.

Natomiast już w tej chwili mamy szereg projektów na kwotę od 1,5 do 2 miliardów euro. Oczywiście to jest długoterminowa lista, zobaczymy co się uda zrealizować w tym roku. Pamiętajmy też, że Ukraina dzisiaj prowadzi taką odbudowę, jaka jest obecnie możliwa; czyli to przede wszystkim odbudowa dróg, mostów, krytyczna infrastruktura cyfrowa, ale oczywiście projektów jest dużo więcej – zaznaczyła rozmówczyni PAP.

W maju 2022 roku EBI ogłosił także Pakiet Solidarnościowy mający na celu złagodzenie skutków napływu uchodźców i pomoc regionom w dostosowaniu ich infrastruktury socjalnej, edukacyjnej i medycznej do nowych potrzeb. Wartość Pakietu to 4 mld euro, z czego 2 mld euro trafia do Polski jako wsparcie Funduszu Pomocowego - Polska była pierwszym krajem w UE, który otrzymał wsparcie z tego Pakietu. Pieniądze trafiają do samorządów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy i które podejmą inwestycje ułatwiające ich integrację.

Czytaj też: Zełenski: dzisiaj Bachmut jest już tylko w naszych sercach

Czytaj też: Zełenski podziękował Bidenowi za kolejny pakiet pomocy

PAP/KG