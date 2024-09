Zełenski ujawnia. Tego Putin "bardzo się boi"

Myślę, że jesteśmy bliżej końca wojny, niż to się wydaje - powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji ABC. Zełenski wyjawił też, że jego „plan zwycięstwa”, który przedstawi prezydentowi Bidenowi, nie opiera się na negocjacjach z Rosją.

Zełenski, który rozpoczął w niedzielę wizytę w USA, a w czwartek spotka się z prezydentem Bidenem w Białym Domu, był pytany przez ABC m.in. czy jego „plan zwycięstwa” zakłada negocjacje z Rosją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / autor: PAP

Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (…) Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę - powiedział.