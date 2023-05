Biden: Rosja straciła w Bachmucie ponad 100 tys. żołnierzy

Rosja straciła w Bachmucie na wschodzie Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy - powiedział w niedzielę prezydent USA Joe Biden, uczestniczący w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii

„Mówi się o Bachmucie: czy został stracony, czy nie. Prawdą, która się liczy, jest to, że rosyjskie straty w Bachmucie wyniosły ponad 100 tysięcy. Trudno to uzupełnić. (…) Ocalało tam niewiele budynków, jest to zniszczone miasto” - oznajmił prezydent USA, cytowany przez ukraińskie media (https://t.me/ukrpravda_news/30786).

Przywódca zwrócił uwagę, że obrońcom Bachmutu udało się zablokować bardzo dużo rosyjskich sił, w tym z najemniczej Grupy Wagnera.

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Ukrainy z Rosją. Walki rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku i - według szacunków ukraińskich i zachodnich analityków - pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar wśród żołnierzy obu stron.

