Z cywila... komandos: I Ty możesz wstąpić do GROM!

Wojska specjalne, jednostki takie jak GROM czy Formoza budzą uzasadniony podziw i pobudzają wyobraźnię. Służba w tych wydaje się być przeznaczeniem nielicznych… a jednak każdy może spróbować i podjąć wyzwanie. Także cywile!

Jak pisze „Polska Zbrojna” do wojsk specjalnych aplikować można prosto z ulicy! Formacje te bowiem otwarte są po prostu dla najlepszych, niekoniecznie już służących wojskowych. Ale należy się spieszyć - termin zgłoszeń na kurs przygotowujący upływa 26 maja!

Kurs Jata od kilku lat jest organizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Idea jest prosta: przygotować cywilów do selekcji do wojsk specjalnych. Podczas kursu kandydaci na specjalsów najpierw przechodzą 28-dniowe szkolenie podstawowe, uczą się m.in. wojskowych regulaminów i podstaw obsługi broni. Ten etap kończy się przysięgą wojskową. Ci, którzy ją złożą, rozpoczynają siedmiomiesięczne szkolenie specjalistyczne. Jego finiszem jest selekcja do wybranej jednostki wojsk specjalnych. A kursantów Jaty w swoje szeregi zapraszają wszyscy: GROM, JWK, Formoza, Agat i Nil. – Kurs znakomicie przygotowuje do selekcji kandydatów ze środowiska cywilnego. Jest rozwiązaniem szczególnie dla tych, którzy nie są pewni, jak się dobrze przygotować