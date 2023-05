Lukas Podolski: Uczyłem się grać na ulicach

„Ja uczyłem się grać w gorszych warunkach, na ulicach. To tu zaczyna się piłka nożna, a nie w klubach czy akademiach” – powiedział piłkarz Górnika Zabrze Lukas Podolski podczas otwarcia boiska, wybudowanego przez Bundesligę na jednym z zabrzańskich osiedli.

Lokalizacja jest fajna, między blokami, rodzice nie muszą się martwić, gdzie dzieci zagrają. Ja na takich boiskach grałem. Miałem oczywiście wpływ na lokalizację. Jestem ambasadorem Bundesligi. Usiedliśmy, pogadaliśmy. Powiedziałem, że jeśli mają wybudować boisko, to trzeba to zrobić w Zabrzu i dziś je otwieramy – dodał mistrz świata z 2014 roku.

37-letni napastnik kilka dni wcześniej przedłużył o dwa lata umowę z Górnikiem. Strzelec 49 goli dla reprezentacji Niemiec przyszedł do zabrzańskiego zespołu latem 2021.

Fajnie, że się udało. To dla mnie ważne. Widać, że ludzie się cieszą. To tu zaczyna się piłka nożna. Nie w klubach czy akademiach, tylko na ulicach. Oby więcej było takich projektów. Wiele razy wracałem do domu ze zdartymi kolanami i do dziś tak jest. Od pomysłu do otwarcia minęło prawie dwa lata – stwierdził 130-krotny reprezentant Niemiec.