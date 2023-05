Kolejarze będą chronieni z urzędu. "Historyczny moment dla kolei"

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

Dzięki zmianom członkowie obsady pociągu skorzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że każde naruszenie nietykalności cielesnej kolejarza, będzie ścigane z urzędu przez prokuraturę.

Dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym za napaść na pracownika obsługi pociągu będzie grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

To historyczny moment dla polskiej kolei. Dobrze jest wiedzieć, że ochrona prawna przed ewentualnymi zdarzeniami będzie adekwatna do specyfiki pracy, jaką świadczą kierownicy i konduktorzy. O zmiany w ustawie o transporcie kolejowym apelowaliśmy do Ustawodawcy już w czerwcu 2018 roku, po ataku na konduktorów Kolei Dolnośląskich. Cieszy mnie, że presja środowiska kolejowego będzie skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników spółek transportowych – mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich i dodaje: – Dodatkowo, nowelizacja ta podnosi rangę transportu publicznego, który zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie.