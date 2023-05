Ten kraj może przekazać Ukrainie F-16 po przeszkoleniu pilotów

Holandia może przekazać Ukrainie swoje samoloty F-16 po przeszkoleniu ukraińskich pilotów - podała w piątek agencja Bloomberg, powołując się na źródła bliskie sprawie.

Rozmówcy agencji przekazali, że rząd Holandii w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy z przedstawicielami władz USA, próbując nakłonić administrację prezydenta Joe Bidena, by dała „zielone światło” dla dostaw myśliwców na Ukrainę.

Holandia już omawia ze swoimi sojusznikami możliwe plany przeszkolenia ukraińskich pilotów - pisze Bloomberg. Jednak bez względu na to, że Holandia gotowa jest do jak najszybszej pomocy we wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej, przygotowanie pilotów i kwestie logistyczne mogą zająć wiele miesięcy.