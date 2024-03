Szybka transformacja energetyczna - czy to możliwe?

Czy polska gospodarka jest w stanie trwale (i szybko) odejść od węgla? O tym rozmawiali eksperci podczas ostatniej debaty II Energetycznego Forum wGospodarce.pl.

Odejście od węgla i zastapienie go innym rodzajem energii nie jest procesem łatwym, jednak ze względu na presję Brukseli Polska musi przezeń przejść. Jak wskazał jednak Krzysztof Tchórzewski - były Minister Energii, pewne procesy wymagają czasu!

Jak dodał były minister Polska nie jest samotną wyspą:

Jak dodał jednak Tchórzewski oczekiwania KE nie wzięły się zniką - były minister jasno wskazał, iż pewne siły w Polsce przesyłały do Brukseli sygnały dające eurokratom do zrozumienia, że polska transformacja mogłaby być szybka!

Wewnętrzne siły w Polsce, chcąc się popisać przed KE, naciskały by odejść od energetyki gazowej. Dziś widzimy, że był to błąd.

Sytuacja jednak, jak wskazał Tchórzewski, unormowała się:

Obecnie w ramach wsparcia dla energetyki węglowej otrzymaliśmy pomoc - wszystko po to by elektrownie węglowe były w stanie utrzymać energię w sytuacji gdy nie ma wiatru lub słońca, które zasilają OZE.

Z kolei Andrzej Sikora - prezes Instytutu Studiów Energetycznych - przypomniał kolejne fakty, cofając się… o ponad 20 lay wstecz!

Jak wykazał Sikora decyzje dotyczące transformacji energetycznej zostały podjęte na długo przed rządami Zjednoczonej Prawicy czy Platformy Obywatelskiej!

Warto wrócić do momentu gdy wchodziliśmy do UE i gdy w traktacie akcesyjnym zapisaliśmy zamknięcie wszystkich elektrowni węglowych - w 2001, 2002 roku należało po prostu inaczej negocjować. Gdybyśmy negocjowali inaczej, moglibyśmy jeszcze operować na węglu do 2050 roku.

Co jest w tej chwili balastem dla szybkiego wdrażania zmian?

Jak dodał ekspert:

Jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie, a nie doczekaliśmy się czegoś takiego jak model prognostyczny! Gdybyśmy mieli narzędzia i umiejętności, no i consensu społeczny to by to wyglądało inaczej.