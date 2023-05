Polskie lasy w dobrych rękach

Praca w kontakcie z naturą, samodzielność i wszechstronność. To główne cechy zawodu leśnika, profesji, której przedstawiciele z troską opiekują się 1/3 Polski. Kim jest leśnik?

Społeczeństwo pracę leśnika postrzega dosyć stereotypowo. Zielony mundur, spacery po lesie, nierzadko z dubeltówką i w myśliwskim kapeluszu. Leśnicy często są kojarzeni z romantycznym obrazem natury, jako osoby, które spędzają czas na łonie przyrody, otoczone pięknymi lasami i dzikimi zwierzętami. Praca leśnika może być postrzegana jako bliska naturze i pełna spokoju.

Niektórzy postrzegają też zawód jako trudny fizycznie i wymagający, co wynika z konieczności wykonywania prac w różnych warunkach atmosferycznych i często na trudnym terenie. I faktycznie praca moich kolegów w nadleśnictwach może wymagać umiejętności fizycznych i wytrzymałości – mówi Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych. Leśnicy są też często kojarzeni z ochroną środowiska i dbaniem o lasy. Są postrzegani jako strażnicy przyrody, którzy chronią lasy przed nielegalnym wycinaniem drzew, pożarami lasu i ich zaśmiecaniem. Praca leśnika jest często kojarzona z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i zachowania różnorodności biologicznej.

Szereg osób, z którymi rozmawiam, wyobraża sobie leśników jako pracujących w głuszy i izolacji. Związane z tym stereotypy obejmują samotność, brak kontaktu ze społeczeństwem i brak dostępu do wygód miejskiego życia – mówi Gzowski. – Ale to absolutna nieprawda. Leśnicy są ludźmi towarzyskimi i są silnie obecni w lokalnych społecznościach. Znają ich potrzeby i odpowiadają na nie.

Wszechstronny i samodzielny jak leśnik

Faktycznie leśnik to osoba odpowiedzialna za zarządzanie, ochronę i nadzór nad lasami. Jest to zawód związany z gospodarką leśną, ale też ochroną środowiska naturalnego. Leśnicy pracują w lasach, gdzie monitorują stan drzewostanu, prowadzą prace związane z sadzeniem, pielęgnacją i pozyskaniem drewna oraz dbają o zachowanie równowagi ekologicznej w lesie. Ich zadaniem jest również ochrona przed pożarami lasu, zwalczanie szkodników i chorób oraz realizacja działań, mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej i ekosystemów leśnych. Leśnicy mogą również zajmować się edukacją, informując społeczeństwo o znaczeniu lasów i prowadząc działania z zakresu turystyki.

Mało jest zawodów o tak wszechstronnym charakterze, jak nasz. Będąc leśnikiem, musisz przede wszystkim znać się na świecie roślin i zwierząt. Przyda się wiedza z zakresu meteorologii. Jesteś też inżynierem i logistykiem. Opanowujesz umiejętności z zakresu geodezji oraz pomiarów drzew i drewna. Znasz się na planowaniu przestrzennym i geomatyce, hydrologii i zamówieniach publicznych – wylicza Michał Gzowski.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica zwraca uwagę na dużą samodzielność, a co za tym idzie, odpowiedzialność terenowych pracowników Służby Leśnej.

Mając pod opieką leśnictwo, zostaje się samodzielnym gospodarzem na obszarze ok. tysiąca hektarów. Owszem, to szczegółowe plany gospodarcze wyznaczają nam zadania do realizacji, ale już czas, sposób ich wykonania musimy zaplanować sami, dopasowując je do okoliczności przyrodniczych. To nie jest praca, którą można odbębnić między 8:00 a 16:00. Leśnik stale trzyma rękę na pulsie, jest troskliwym gospodarzem przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu – mówi dyrektor Kubica.

Przygoda na całe życie

Leśnicy ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie i ochronę lasów, zarówno dla teraźniejszych, jak i przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb środowiska naturalnego i społeczności korzystających z lasu.

Decyzję, by zostać leśnikiem, podjąłem już w szkole podstawowej. Jako szkołę średnią wybrałem technikum leśne i nie żałuję tej decyzji. Moja praca to pasja i trwająca wiele już lat przygoda z lasem – mówi Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Wybór zawodu leśnika może być atrakcyjny z wielu powodów. Dyrektor Kubica podkreśla, że wielką satysfakcję daje zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi. Leśnictwo jest kluczowym obszarem odpowiedzialnym za zarządzanie lasami i ochronę środowiska. Pracując jako leśnik, zyskujemy możliwość wpływania na zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych, ochrony różnorodności biologicznej i przywracania ekosystemów.

Pracować i cieszyć się przyrodą

Nie bez znaczenia jest praca na świeżym powietrzu. Większość kadry Lasów Państwowych to ludzie, którzy chcą każdego dnia, niezależnie od pogody, przebywają w lesie.

Jeśli ktoś ceni sobie pracę na świeżym powietrzu i blisko natury, praca leśnika może być dla niego idealna. To okazja, by spędzać dużo czasu w naszych pięknych lasach, obserwować zmieniające się pory roku i cieszyć się pięknem przyrody - uważa Gzowski. Leśnik w pracy na pewno nie znudzi się, bo co dzień ma do wykonania różnorodne zadania. Może być zaangażowany w przeprowadzanie inwentaryzacji drzewostanów, planowanie zalesień, monitorowanie stanu lasów, ochronę przed organizmami szkodliwymi, logistykę drewna, prowadzenie badań naukowych lub edukację najmłodszych.

Warto zauważyć, że w leśnictwie pracuje coraz więcej kobiet. W samych lasach państwowych dziś to blisko 1/3 personelu.

Dialog społeczny coraz ważniejszy

By zostać leśnikiem, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie. Można zacząć od technikum leśnego. Takich szkół w Polsce jest całkiem sporo. Warto zwrócić uwagę, że organem prowadzącym 11 z nich jest Minister Klimatu i Środowiska. Nauka w technikum wypełniona jest w znacznej części ciekawymi zajęciami praktycznymi. Dla tych, którzy chcą zgłębiać wiedzę na wyższym poziomie, kilka uczelni w Polsce oferuje studia z zakresu gospodarki leśnej. Czym jest praca w leśnictwie, na większości uczelni można przekonać się w trakcie obowiązkowych praktyk wakacyjnych, realizowanych w nadleśnictwach.

Typowa droga do pracy w Lasach Państwowych wiedzie przez roczny okres stażowy. To dla nas czas, by zorientować się, w czym najlepiej sprawdza się kandydat, a on sam może ostatecznie zweryfikować pogląd, czy leśnictwo to na pewno jego wymarzony zawód – mówi dyrektor Kubica. Leśnicy muszą stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach doskonalących. Ta profesja stawia coraz to nowe wyzwania, rozwija się – uzupełnia Michał Gzowski. – Szczególnie ważne jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzania projektem i pracy zespołowej, ponieważ leśnicy często współpracują z innymi specjalistami i interesariuszami, takimi jak naukowcy, rolnicy i społeczność lokalna.

Praca leśnika ma znaczący wpływ na społeczeństwo i środowisko życia ludzi. Wbrew temu, co zarzucają osoby nie znające pracy leśnika, to właśnie leśnik, dzięki swoim działaniom, przyczynia się do ochrony lasów przed wylesianiem, zapobiega pożarom, zapewnia miejsca rekreacji dla społeczeństwa i dba o środowisko naturalne.

Lasy i leśnicy

Lasem jest każdy trzeci kilometr kwadratowy naszego kraju. Tym odpowiedzialnym, zielonym zasobem gospodarują i opiekują się leśnicy. Przede wszystkim z Lasów Państwowych, które zarządzają w imieniu Państwa przeważającą częścią (77%) polskich zasobów leśnych. Leśnicy w swojej pracy kierują się pasją i powołaniem. Leśnictwo to zawód, który przyciąga osoby z głęboką miłością i szacunkiem do natury oraz zainteresowaniem ochroną środowiska.