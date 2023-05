Marlena Maląg: "Z historii powinniśmy wyciągać wnioski"

Z historii powinniśmy wyciągać wnioski i budować na dobrych fundamentach nową jakość. Dla naszego rządu priorytetem jest polityka prorodzinna i wsparcie rodzin – mówiła we wtorek podczas Kongresu Polityki Społecznej w Warszawie minister rodziny Marlena Maląg.

Organizatorem dwudniowego Kongresu Polityki Społecznej, który rozpoczął się we wtorek w Warszawie, jest Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk i Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych.

Minister Maląg, otwierając kongres, przypomniała, że kilka lat temu obchodzone było stulecie polskiej polityki społecznej. W 1918 r. – jak mówiła – utworzone zostało Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, a w preambule konstytucji marcowej z 1921 r. zapisano realizację polityki społecznej.

Z historii powinniśmy wyciągać wnioski i budować na dobrych fundamentach nową jakość. Dla naszego rządu priorytetem jest polityka prorodzinna, wsparcie rodzin. Od końca 2015 r. wiele zostało już w tym obszarze zrobione – podkreśliła szefowa MRiPS.

Wskazując na wsparcie dla rodzin, minister wymieniła program „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start”, „Mama 4 plus”, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i nową edycję „Maluch plus”.

Na briefingu prasowym przed rozpoczęciem kongresu szefowa MRiPS poinformowała, że z programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło łącznie ponad 230 mld zł. Wskazała, że każdego miesiąca to świadczenie otrzymuje blisko 7 mln dzieci.

Minister przypomniała, że 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla 500 plus. „Jeszcze 500 plus, bo za chwilę nowa jego odsłona. Od 1 stycznia 2024 r. będzie to świadczenie 800 plus.

Jak stwierdziła, „program nie jest kosztem dla budżetu państwa, tylko inwestycją”.

Dodała, że nowy okres świadczeniowy w programie 500 plus potrwa do 31 marca 2024 r. „Wniosków zostało już złożonych na ponad 6 mln dzieci. ZUS ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosków, ale świadczenia zostały już przyznane. Automatyzacja i upraszczanie procesów przyznawania świadczeń pokazuje, w jakim kierunku powinno iść państwo” – podkreśliła Maląg.

Minister, pytana przez PAP, czy zmiana wysokości świadczenia wpłynie np. na ponowne składanie wniosków, oświadczyła, że kryteria w programie pozostaną niezmienne. „Zasady tego świadczenia pozostaną takie same jak przy świadczeniu 500 plus. Świadczenie jest powszechne dla dzieci do 18. roku życia” – powiedziała minister.

Poinformowała, że projekt ustawy w sprawie 800 plus został przekazany do wpisania do wykazu prac rządu. „Za chwilę rozpoczniemy szerokie konsultacje, żeby społeczeństwu pokazać, jak ten projekt będzie wyglądał” – powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że nie jest planowane dodatkowe składanie wniosków. „Po stronie ZUS leży skonstruowanie i zmienienie programu, co jest wielkim wyzwaniem, by nie było dodatkowych czynności dla rodziców, którzy już złożyli wnioski na nowy okres świadczeniowy. To będą prace techniczne, których nie odczują obywatele” – zapewniła szefowa MRiPS.

Na briefingu prasowym prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wskazała, że obecna polityka społeczna realizuje fundamentalne zadania na rzecz obywateli, w tym na rzecz rodziny. Zwróciła uwagę, że w polityce tej ważne jest stosowanie zasady uproszczonego prawa.

Uproszczenie tworzenia prawa jest konieczne po to, żeby stosować digitalizację, automatyzację. Prawo kiedyś stanowione jest skostniałe, archaiczne, bardzo trudne do tego, żeby np. zastosować sztuczną inteligencję czy też po prostu algorytmy, które walidują, kim jesteśmy i jakie powinniśmy spełnić warunki – powiedziała prof. Uścińska.

Podkreśliła, że obywatele oczekują „państwa, które jest urzędem czynnym 24 godziny przez 7 dni”.

Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. Mirosław Grewiński powiedział, że kongres ma charakter naukowy i służy podkreśleniu dorobku środowiska, które bada różne aspekty polityki społecznej.

Żyjemy w tej chwili w takiej społecznej, zbiorowej niepewności, niestabilności, pewnego przesilenia. To jest przesilenie geopolityczne, które wywołało wojnę na Ukrainie, to jest przesilenie demograficzne, które stawia pytanie o niesamodzielność, starzejące się społeczeństwo i samotność osób starszych. To jest przesilenie o charakterze technologicznym. Stawiamy pytanie, jak technologie mogą nam pomóc, ale również, w czym mogą zagrać, jeśli chodzi o sprawy społeczne. Konferencja ma dać rekomendacje na to, jakie wyzwania społeczne w przyszłości będziemy mieli – powiedział prof. Grewiński.

Wśród największych wyzwań wymienił m.in. przeobrażenia rynku pracy, wynikające z zapotrzebowania pracodawców na nowe kompetencje pracowników, nowych profesji społecznych czy też aspiracji młodego pokolenia.

pap, jb