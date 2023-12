Sprawdź, czy twoje auto „strawi” nową benzynę

Od 1 stycznia 2024 r. kierowcy zatankują na stacjach benzynę Pb95 o oznaczeniu E10. „Dziesiątka” w symbolu oznacza zawartość do 10 proc. biokomponentów, czyli olejów pochodzących z roślin. Właściciele aut mogą sprawdzić w specjalnej internetowej wyszukiwarce, czy ich samochód jest przystosowany do korzystania z benzyny E10. Jeśli nie jest, powinni tankować droższą wersję, czyli Pb98

Od 1 stycznia 2024 r. obecnie dostępna na stacjach paliw benzyna E5 o liczbie oktanowej 95 zostanie zastąpiona benzyną E10 z zawartością do 10 proc. biokomponentów, o takiej samej liczbie oktanowej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) informowało pod koniec listopada 2023 r., że przygotowało na potrzeby kierowców wyszukiwarkę, w której będzie można sprawdzić „kompatybilność swojego pojazdu z benzyną E10”. Jak podał resort, wyszukiwarka jest dostępna na stronie e10.klimat.gov.plMinisterstwo wyjaśniło, że wpisując w wyszukiwarce markę pojazdu, model oraz rocznik można uzyskać informację, czy dany pojazd może tankować benzynę E10, czy też nie.

Jeśli okaże się, że silnik danego auta nie jest przystosowany do wyższej zawartości biokomponentów, czyli olejów pochodzenia roślinnego, kierowca by nie ryzykować awarii powinien zatankować droższą o 10-11 proc. benzynę Pb98, gdzie dalej zawartość biokomponentów wynosi do 5 proc.

Na stacjach paliw pojawią się też obowiązkowe oznakowania dystrybutorów dla nowego paliwa.

MKiŚ podkreśliło też, że „znaczna większość” pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowana do stosowania benzyny silnikowej E10, ale nie wszystkie. „Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego średni wiek samochodu osobowego w 2020 r. wynosił w Polsce 14,3 roku” - wskazało ministerstwo.

„Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia na rynek od 2024 r. nowego formatu benzyny. Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie identyfikuje zagrożenia dla przyjętych założeń związanych z wdrożeniem formatu E10 ani w obszarze logistyki, ani wymagań jakościowych” - zapewniło pod koniec listopada ministerstwo, odpowiadając na pytanie PAP o stan przygotowań do wdrożenia benzyny E 10. Ministerstwo podkreśliło, że rozmowy z przedstawicielami branży paliwowej na temat wdrożenia benzyny E10 na polski rynek trwały nieprzerwanie od 2019 r.

Jak podała Krajowa Izba Biopaliw Polska będzie 18 krajem w UE, który wprowadzi paliwo E10. Wskazała, że paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna także m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

