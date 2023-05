Czarne chmury nad Chinami. Pewna bessa?

Chińskie akcje na hongkońskiej giełdzie spadły, a następnie się odbiły. Wzrastają obawy dotyczące perspektyw dla drugiej potęgi gospodarczej świata. Powodem są nie tylko rosnące napięcia między Waszyngtonem a Pekinem

Według dziennika „Financial Times”, indeks Hang Seng China Enterprises spadł we wtorek spadł we wtorek o 0,8 proc. i o 20 proc. w porównaniu do szczytowego poziomu osiągniętego w styczniu, co umieszcza go w obszarze spadkowym o 20 proc. w porównaniu do szczytowego poziomu osiągniętego w styczniu 2023 r.

Z kolei chiński indeks CSI 300, obejmujący akcje największych spółek notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen, spadł o ponad 10 proc. w stosunku do swojego szczytowego poziomu w tym roku.

Wyprzedaż chińskich akcji trwająca już czwarty miesiąc z rzędu. Odzwierciedlają one rosnące przekonanie inwestorów, że ożywienie gospodarcze kraju spowalnia.

Mimo wzrostu PKB o 4,5 proc. w pierwszym kwartale br., dane dotyczące przemysłu najlepiej odzwierciedlają problemy chińskiej gospodarki.

Odczyt wskaźnika PMI wskazuje, że gospodarka Chin nadal boryka się z trudnościami. Pomimo zniesienia restrykcji związanych z pandemią, wskaźnik PMI wyniósł 49,2 punktu, co oznacza spadek o 2,7 punktu i zejście poniżej granicy 50 punktów, co jest oznaką spowolnienia, podaje Bloomberg i ocenia ten wynik jako „wielką niespodziankę”.

Sektor produkcyjny zatrudnia około 18 proc. chińskiej siły roboczej, dlatego słabsza aktywność w tym sektorze stawia pod znakiem zapytania tempo wzrostu Chin.

bussinesinsider, jb